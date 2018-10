Previa Alcorcón - Extremadura: comienza la Copa

Comienza la segunda fase de la Copa del Rey, el torneo del K.O. para los equipos de La Liga 123. Veintidós conjuntos que competirán para pelear junto a los equipos de Segunda División B y Tercera División. A partido único, Alcorcón y Extremadura se verán las caras por primera vez en Santo Domingo con el objetivo de pasar a la siguiente ronda.

A los alfareros o a los azulgranas les esperan, en siguiente ronda, equipos de primera división y afrontarán el partido con la ilusión y dificultad que eso significa. El encuentro supondrá una gran oportunidad para aquellos jugadores que no cuentan con minutos en liga y que buscarán hacerlo lo mejor posible reivindicándose con su participación.

Así llegan los dos equipos

Alcorcón y Extremadura han arrancado la liga de manera dispar. Los amarillos por su parte han conseguido sumar cinco puntos de los doce posibles, colocándose en la mitad de la tabla; ha sumado tres puntos frente al Mallorca en casa, un punto contra Sporting y Córdoba y perdió su partido contra el Málaga fuera de casa. En el conjunto del sur de Madrid han destacado en este arranque de campaña Jonathan Pereira y el centrocampista Toribio.

El equipo de Almendralejo, sin embargo, no ha empezado con buen pie la competición liguera. A pesar de conseguir un valioso punto en Oviedo en la primera jornada, las derrotas frente a Deportivo, Sporting y Granada han mermado mucho al cuadro azulgrana.

Los alfareros y su idilio con la Copa

Hablar de Copa del Rey en la última década es hablar de la A.D. Alcorcón. A los alfareros la competición copera les gusta y mucho. Han tenido muchas noches de ensueño, como el conocido 'Alcorconazo' en el año 2009 frente al Real Madrid, cuando militaban en Segunda B. Así como la disputa de los cuartos de final hace dos temporadas contra el Alavés, tras ganar en El Arcángel al Córdoba C.F. (1-2, con goles de David Rodríguez e Iván Alejo) en octavos de final, remontando el tanto inicial de Piovaccari y haciendo bueno el empate a cero del partido de ida en Alcorcón.

Iñigo López pugnandose el balón con Ruud Van Nistelrooy vistiendo la camiseta de la A.D. Alcorcón | Foto: Getty Images

Para este partido, Cristóbal Parralo posiblemente decida dar oportunidades a jugadores que en el comienzo de la temporada han contado con menos minutos. Puede que juegue de inicio Víctor Casadesús, una de las incorporaciones que más ilusión ha despertado en la afición de Santo Domingo.

Con bajas a Alcorcón

El Extremadura UD cuenta con algunas bajas sensibles. Willy fue sancionado en su último encuentro de Copa del Rey frente a la UE Cornellá y no podrá participar en el choque. Enric Gallego y Chuli, al tener molestias físicas, también se perderán el encuentro. Enzo Rennella y Borja García continúan recuperándose de su lesión.

Los extremeños han convocado a dieciocho jugadores para viajar a Alcorcón: Manu García, Álvaro Fdez.; Aitor, Álex Díez, Balbi, Pomares, Djaló, Pardo; Zarfino, Álex Barrera, Borja Granero, Olabe, Samu Manchón, Kike Márquez, Diego Capel; Carlos Valverde, Billy Arce y Álvaro Romero.

Si miramos la lista de convocados, podríamos adivinar la posible alineación teniendo en cuenta que Juan Sabas dará descanso a algunos futbolistas que jugaron el pasado partido de liga frente al Granada. Posiblemente dará la oportunidad de participar en el choque a aquellos menos frecuentes en este comienzo de liga, aunque el once que saltará al césped será competitivo y aguerrido. La portería, si no ocurre nada que lo impida, la defenderá Álvaro Fernández. La linea defensiva podría estar formada por Balbi, Aitor, Pardo y Djaló. En la medular, una posibilidad podría ser la de Zarfino, Granero y Márquez. Como atacantes Billy, en plena etapa de adaptación a la liga, podría entrar en el once titular. Es posible que Valverde tome la responsabilidad de ser el delantero, posición en la que ya ha jugado en más de una ocasión. Y la duda está en dos de los jugadores sevillanos del equipo, Sabas podría contar con Diego Capel como titular, o bien darle la oportunidad al talentoso extremo Álvaro Romero de debutar en competición oficial con el conjunto azulgrana.

Palabras de Chuli en la rueda de prensa previa al partido | Foto: Extremadura UD (@EXT_UD)

Milla Alvendiz, árbitro de la contienda

El encuentro estará dirigido por el colegiado Luis Mario Milla Alvendiz (colegio andaluz). De 35 años y natural de La Rinconada, la actual es su segunda temporada en partidos de división de plata. En la temporada 2016/17 arbitró dos partidos al Extremadura UD (empate y victoria frente a Villanovense y Melilla); y al equipo alfarero en tres ocasiones durante la pasada campaña con una derrota, una victoria y un empate frente a Tenerife, Oviedo y Reus, respectivamente.

Posibles equipos iniciales

AD Alcorcón: Lizoaín; Felipe, Héctor Rodas, Elgezabal, Bellvis; Nono, Errasti, Silvestre, Galán; Casadesús y Juan Muñoz.

Extremadura UD: Álvaro Fdez.; Aitor, Djaló, Pardo, Balbi; Granero, Zarfino, Kike Márquez; Billy Arce, Valverde y Álvaro Romero.