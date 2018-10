Rueda de prensa de Iriondo antes del partido de Copa ante Las Palmas

El míster ha dado una rueda de prensa para el Youtube del Rayo Majadahonda donde habla de cómo va a afrontar el partido de Copa del Rey contra Las Palmas que se celebra en las Islas Canarias a partido único, siendo la segunda fase de eliminación e esta competición española, contra el tercer clasificado, con 8 de 12 puntos posibles ya conseguidos.

El entrenador Antonio Iriondo espera ganar el partido, afirma que como es habitual el equipo cada vez que va a un sitio siempre van con la idea de ganar y que ya se verá si consiguen esa victoria o no la llegan a poder lograr.

El míster opina que el equipo va a tratar de ganar el partido y si alguno de los nuevos todavía no sabe a lo que juegan y no está sincronizado con los demás entonces no va a jugar y va a disputarlo con los jugadores porque tiene muchísima confianza en todos los jugadores pero no se les puede exigir a los nuevos que llevan 3 entrenamientos que entiendan el juego con los demás miembros de la plantilla, como so Benítez y Bustos.

Confirma que van a tratar de trabajar de la forma más adecuada para dar el tratamiento a una situación de estas características con muchos viajes, muchos partidos continuos; recuerda que en 6 días tiene 3 partidos importantes pero sabe que es lo que hay y tiene que saber adaptarse a una situación así con la idea de ganar los 3 partidos, porque se puede.

Va a ir con un 11 muy similar a siempre, con la entrada de Luso y Verza. Le deseamos toda los suerte del mundo y que den la sorpresa en tierras canarias donde el clima va a acompañar un poco al partido. la historia de un sueño.