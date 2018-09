El día más esperado del fútbol sala femenino

Se ha cumplido un sueño. Es la sensación que tiene todo aquel que ha estado involucrado o relacionado con el fútbol sala femenino durante muchos años, y el o la cual vivió en la tarde de ayer un momento único. La Selección española se enfrentaba a las 18:30 frente a Rumanía en el pabellón Europa de Leganés en el primer encuentro del Preeuropeo, y dicho choque se saldó con un contundente 12-1 que ha disparado aún más las expectativas del combinado nacional.

Y es que la selección entrenada por Claudia Pons (en sustitución de Alicia Morrell) es ya un peso pesado dentro del mundo del fútbol sala femenino, porque a pesar de que hasta ayer no disputara su primer partido oficial, su participación en distintos torneos de prestigio y su actuación en amistosos frente a selecciones de renombre, le han asignado el papel de gran favorita. Finalista en dos de seis mundiales que se disputaron entre 2010 y 2015 (cayó en ambas ocasiones ante Brasil), semifinalista en el resto, cinco veces campeón del torneo internacional “Día de la Victoria” que se disputa en Rusia, etc. le otorgan dicho rol. Además, destacan las últimas victorias en los amistosos ante Portugal la semana pasada, en los que vencieron por 0-1 y cayeron derrotados por 2-1, aunque dejando buenas impresiones. O también sobresalen los triunfos en el pasado mes de mayo frente a Polonia (4-0) e Italia (3-0) en el IV Naciones de Guadalajara, próximos rivales.

Foto: rfef.es

El choque no tuvo mucha historia en cuanto a rivalidad. El conjunto español dominó de principio a fin el tempo del partido y no perdonó apenas una ocasión en la que tenían enfrente a la portera rumana. Con una mezcla de veteranía y juventud que le permite controlar los momentos del encuentro, saber cuándo apretar o cuándo mantener el esférico, en “La Roja” destacaron las figuras de la capitana Ana Luján y de Peque. "Es cierto que hay nuevas incorporaciones, pero se lleva tiempo trabajando de la misma manera y se está manteniendo un mismo bloque. Siempre ha sido un gran honor estar en la selección, esto es cumplir un sueño", comentó la capitana en zona mixta.

Otra de las integrantes de la Selección, Isa García, también pasó por los micrófonos de varios medios en el postpartido para analizar a los futuros rivales: "Puede parecer que Italia sea el más fuerte, pero yo no me confiaría. Estos partidos son un todo o nada y si pensamos que va a ser fácil puede revertir en contra. Sí que Italia parece a priori el más fuerte, pero no descartemos a ninguno", apuntó.

Por último, señalar el gran recibimiento que ha tenido “La Roja” en Leganés, con un público cuantioso y entregado en la grada que igualaba al gran alcance llevado a cabo por los diferentes medios de comunicación de nuestro país, tanto prensa escrita (El País, MARCA, el propio VAVEL) como radio como televisión (GOLTV). Esta noche, la Selección española femenina de fútbol sala volverá a los terrenos de juegos a las 20.30 para medirse a Polonia en la jornada 2 de dicho Preeuropeo.