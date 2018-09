Previa Atlético de Madrid - SD Eibar: tumbar la muralla colchonera

El Eibar volverá a las andadas después del parón de selecciones. El rival será el Atlético de Madrid, un equipo maldito para los armeros. Después de conseguir la victoria en la última jornada, el equipo de Mendilibar desea repetir el mismo resultado en el Wanda Metropolitano.

Hora de romper la estadísticas

El equipo madrileño es uno de los equipo más fuertes del ámbito continental. Un conjunto defensivamente muy preparado y al cual es casi imposible hacerle gol. Esto mismo lo sabe bien la SD Eibar, siendo el rival frente al que peores resultados ha conseguido en esta última década.

Aunque las estadísticas dan como claro favorito al equipo del “Cholo” Simeone, el fútbol da mil vueltas, y el equipo armero quiere dar la sorpresa en el Metropolitano. Los hombres de Mendilibar buscarán acabar con la mala racha ante los colchoneros, ya que desde el año 2001, no han sido capaces de imponerse en campo rojiblanco.

No obstante, los resultados conseguidos el año pasado dan una pequeña esperanza a los vascos. En los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos, los armeros han sabido mantener el tipo, poniendo en dificultades al Atlético. En la primera vuelta los madrileños se impusieron en Ipurua por 0-1, mientras que en Wanda los de “Mendi” lograron un merecido empate (2-2).

Plaga de lesiones

Uno de los motivos que más problemas está causando en el vestuario de Ipurua, son las numerosas lesiones de sus jugadores. En un principio, Mendilibar no podrá contar con 5 de los 23 hombres que forman su plantilla: Bigas, Calavera , Diop (duda), Orellana y Pedro León. No obstante, la situación del senegalés aún no está clara, pudiendo ser convocado a última estancia.

El Atlético de Madrid tampoco se libra de las lesiones. Simeone no podrá contar con 4 de sus jugadores: Arias, Vitolo, Kalinic y Savic. Este último víctima de Virus FIFA. A pesar de las numerosas lesiones, la plantilla de los locales es una de las más completas que existe y Simeone no tendrá problemas en buscarles un sustituto.

Baile en la delantera

En los tres partidos disputados hasta el momento, no ha habido un delantero que haya sido titular en todos ellos. Mendilibar tiene cuatro puntas a su disposición: Charles, Kike García, Sergi Enrich y Marc Cardona. No obstante, el rendimiento goleador de los jugadores no está siendo el esperado, ya que únicamente Cardona y Charles han sido capaz de ver portería.

Todo parece indicar que el técnico va a volver variar su delantera en el duelo frente al Atlético. Marc Cardona y Charles pueden ser los delanteros titulares, ya que S. Enrich acaba de salir de una pequeña lesión.

La defensa, el punto a mejorar

Sin duda alguna, lo peor de esta SD Eibar es su defensa. En los tres partidos ligueros, no han conseguido mantener la portería a cero en ninguno de ellos. En los duelos frente al Huesca y Getafe encajaron dos goles, mientras que en derbi guipuzcoano recibieron otro tanto más. Si bien es cierto que gran parte de la defensa es la misma que la temporada pasada, el nivel mostrado está muy por debajo del deseado.

El partido de mañana puede ser una gran oportunidad para el debut de Cucurella y así demostrar la mejoría defensiva que todo el mundo espera. Mendilibar ha convocado a los siguientes hombres para el duelo de mañana: Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Oliveira, Ramis, Arbilla, Cucurella, Cote, Diop, Escalante, Sergio Álvarez, Jordán, Hervías, Pere Milla, Kike García, De Blasis, Charles, Sergi Enrich y Cardona.

Por parte del Atlético, Diego Pablo Simeone cuenta con los siguientes futbolistas: Jan Oblak, Antonio Adán, Diego Godín, José María Giménez, Juanfran Torres, Andrés Solano, Lucas Hernández, Filipe Luis,Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Rodri Hernández, Thomas Lemar, Gelson Martins, Diego Costa, Borja Garcés, Ángel Correa y Antoine Griezmann.

Posibles onces