Ernesto Valverde: "Es un partido históricamente difícil"

El FC Barcelona jugará uno de los partidos a domicilio más difíciles de la Liga Santander. Los de Ernesto Valverde, líderes de la Primera División española tras haber ganado los tres partidos que han disputado hasta la fecha, se enfrentarán con la Real Sociedad, que ha sumado cuatro puntos de nueve posibles.

Pero el partido del sábado será especial para ambos conjuntos. En las tres primeras jornadas, la Real Sociedad disputó todos sus partidos como visitante y es que su estadio, el mítico Anoeta, estaba en obras. Y aunque todavía no están finalizadas, el Barça será el primer equipo que jugará un encuentro ante la Real Sociedad en su remodelada casa.

Una de las principales incógnitas será el césped, y aunque desde San Sebastián se asegura que estará practicable, el verde de Anoeta se ha sometido a varios exámenes para asegurar su correcto estado y que no se repita lo que se vio, ya hace unas semanas, en el José Zorrilla de Valladolid. Y para hablar del partido liguero ante el conjunto vasco, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido.

"Para nosotros es un partido históricamente difícil"

El técnico azulgrana comenzó su comparecencia hablando del rival vasco, e hizo referencia al hecho de que todavía no han jugado en su nuevo estadio. Valverde apuntó que aun así han conseguido buenos resultados y para los azulgranas es un partido históricamente difícil. "Es un rival peligroso", aseguró el técnico extremeño.

El entrenador del FC Barcelona apuntó que una de las dificultades del partido será la presión del conjunto local, y recordó que no es lo mismo jugar en casa que a domicilio. Además, también apuntó que también tendrá mucha importancia el cómo empiezan el partido, criticando el partido ante el Huesca hace dos semanas, donde los azulgranas encajaron un gol en el segundo minuto.

Antes de empezar la rueda de prensa, el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, criticó que no le gustaba que Barça y Girona jueguen en Estados Unidos. Y ante la cuestión, el técnico azulgrana fue claro, asegurando que todavía queda muy lejos. "Tengo la sensación que está en el aire", reconoció Valverde.

"No es preocupante que pocos jugadores azulgranas jueguen con la selección española"

La semana pasada, la selección española de fútbol disputó dos partidos ante Inglaterra y Croacia y tan solo dos azulgranas fueron convocados con el combinado nacional. Aun así, aseguró que esto se debe a que hay azulgranas que no son convocables y que si se hacen números, el número de jugadores internacionales merengues y azulgranas es bastante parecido.

Ernesto Valverde también reconoció que para él ha sido positivo que jugadores como Piqué, Messi y Alba no hayan ido con sus respectivas selecciones. El técnico aseguró que ha podido preparar mejor el partido y que espera el mejor de sus jugadores.

En los próximos 20 días, el conjunto azulgrana disputará siete partidos, y Valverde también fue preguntado por esto. El técnico azulgrana se mostró sincero y aseguró que, seguramente, rotará jugadores para evitar lesiones.

"Busquets es un jugador que marca el estilo del equipo e insustituible"

Recientemente se cumplió una década del debut de Sergio Busquets con el primer equipo del FC Barcelona, y el técnico aseguró que es uno de esos jugadores que marcan el estilo del equipo. "Es un jugador único e insustituible", declaró el técnico. Eso sí, no dejó claro quien es su sustituto natural.

Sobre los nuevos fichajes, y la no convocatoria de Arthur para el partido ante la Real Sociedad, el técnico azulgrana apuntó que tienen muchas esperanzas puestas en ellos. Valverde reconoció que esta ha sido una semana complicada con muchos quilómetros para ellos pero espera que jueguen más en el futuro.

El entrenador del FC Barcelona también habló de la situación de Carles Aleñá, confirmando que el domingo también jugará con el filial azulgrana. Aun así, también aseguró que su intención no es que vaya subiendo y bajando, sino que es jugador del primer equipo y si no va convocado con el FC Barcelona, tampoco lo hará con el Barça B.

La rueda de prensa finalizó con una pregunta sobre Guardiola, y es que el ex-técnico del FC Barcelona declaró que le gustaría ser seleccionador. Y el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, fue claro: "No me planteo cosas que no me afecten a mí".