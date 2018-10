Sergio Busquets: "Nunca habría imaginado ganar tantos títulos"

Parece que fue ayer cuando Pep Guardiola daba entrada a Sergio Busquets. El centrocampista de Badia del Vallès y canterano de La Masia debutaba en el primer equipo el 13 de septiembre de 2008. Hoy en día, habiendo cumplido una década, es una pieza clave en la medular del primer equipo y con Barça TV, ha repasado estas diez temporadas, hablando de sus debuts oficiales, de sus goles, de sus dorsales y de los títulos conseguidos.

Hace una década, el centrocampista debutaba en la máxima categoría del fútbol español disputando un duelo en el que el conjunto catalán se enfrentaba al Racing de Santander y lo hizo como titular. A pesar de que los azulgranas únicamente pudieron conseguir un empate, las oportunidades para el joven canterano que más tarde asumiría el rol de pieza clave en la medular, comenzaban a brotar. En la máxima competición continental, Sergio Busquets debutó ayudando a sus compañeros a conseguir una contundente victoria en el St. Jakob Park del Fussballclub Basilea. Con un 0-5 en el marcador, el actual segundo capitán fue uno de los once titulares, al igual que lo fue en la Copa del Rey, superando al Benidorm. El debut de Sergio Busquets fue un prolegómeno de la época dorada que tiempo más tarde viviría el club consiguiendo tantos títulos. Por ello, si hay algo que el centrocampista de Badia del Vallès destaca de estos diez años, es la oportunidad que el futuro le ha brindado para hacerse con tantos trofeos vistiendo la elástica azulgrana. Así lo ha hecho saber en la entrevista concedida a la televisión del club: "Nunca habría imaginado ganar tantos títulos y disputar tantas finales y momentos increíbles."

Sobre el día de su debut, Sergio Busquets recuerda que a pesar del empate y de los nervios, terminó estando tranquilo por todo lo que conocía a Pep Guardiola y también por la serenidad que muchos de sus compañeros le transmitieron en un momento tan clave para él: "En el partido terminamos empatando en los últimos minutos, pero individualmente tengo un recuerdo muy bueno. Todo el mundo me dijo que estuviera tranquilo porque el entrenador ya me conocía del Barça B y sabía qué aportaba al equipo. Los compañeros me dieron mucha tranquilidad."

Si hay algo que no le ha faltado a Sergio Busquets, es el protagonismo. Con la confianza que siempre le han transmitido sus técnicos y su visión de juego, el de Badia del Vallès se ha convertido en una pieza clave de la medular azulgrana. En la entrevista, el centrocampista ha hablado sobre la continuidad que ha tenido desde que subió del filial: "Siempre existe la ilusión de tener continuidad y de poderte quedar en el primer equipo. En la primera temporada tuve protagonismo con muchos minutos a pesar de ser un jugador joven que venía del filial."

Sobre la progresión que poco a poco ha ido teniendo, el centrocampista catalán ha hablado sobre su estilo de juego y el cambio que ha surgido en su figura desde aquel debut: "Creo que ahora soy un jugador más completo. He jugado muchos partidos y finales y he ganado muchos títulos. Ahora soy más maduro y con más experiencia."

Sergio Busquets nunca olvidará las palabras que el mítico Johan Cruyff dijo sobre él después de que firmara su debut. El estratega holandés, valoró la actuación del joven centrocampista y hoy en día, esas palabras siguen grabadas en su mente: "Me hizo mucha ilusión que una persona como él, que marcó una época como jugador y entrenador, dijera aquellas palabras sobre mí después de debutar. Es un motivo más para trabajar y seguir."

Por último, el centrocampista catalán terminaba su entrevista recordando a un técnico que para él, significó mucho: Pep Guardiola. Con él debutó y con él, comenzó una época dorada de la que todo culé es consciente y siempre se acuerda. Él no la olvida: "Me quedo con Pep Guardiola porque me dio la oportunidad de vivir todo esto y porque es con quien he estado más tiempo."