López Garai carga contra la impaciencia de la afición del Numancia

El Numancia cayó eliminado de la Copa del Rey a manos del Real Sporting de Gijón. Los sorianos se marcharon al descanso perdiendo por dos goles merced a dos tantos en propia puerta en sendas jugadas de estrategia de los visitantes. Sin embargo, la noticia del día se dio en rueda de prensa, con las palabras del técnico del Numancia, López Garai, quien no comprendió la impaciencia de la afición soriana, que empezó a pitar desde el minuto uno.

La predisposición de la gente, lo peor

Muy enfadado llegó a rueda de prensa el entrenador vasco, "me preocupa la predisposición de la gente desde el minuto 1 de juego, es lo que más me preocupa del partido de hoy", aseguró el míster rojillo. Visiblemente mosqueado, López Garai continuó expresando su malestar por lo visto en la grada de Los Pajaritos, "no me gusta que desde el minuto uno, en el saque inicial se pasen el balón los centrales y la gente murmulle, no me gusta nada, cero", declaró.

El toque de atención a la afición del Numancia fue severo, teniendo en cuenta el momento de temporada, y es que el entrenador del Numancia ha querido recordar que han jugado únicamente dos encuentros en casa, donde han ganado uno y empatado otro, y no cree que sus futbolistas se merezcan estos pitos. El equipo soriano tendrá su particular revancha ante el Real Sporting este domingo en el partido de Liga. Los sorianos buscarán una victoria que despeje fantasmas y devuelva la normalidad a orillas del duero. Lo más destacado del encuentro de hoy, el gol del canterano Marcos, a pase de Viguera, que puso emoción al encuentro. La recta final tuvo momentos de dominio soriano que se tornaron insuficientes para voltear el resultado. El Real Sporting avanza hacia la tercera ronda de la Copa del Rey.