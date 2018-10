Previa Nàstic - Osasuna: ganar y disfrutar del partido

Osasuna visitará Tarragona en busca de tres puntos para ganar confianza. Un estadio que trae buenos recuerdos a los rojillos, ya que ahí jugó el equipo en el Playoff. Los de Arrasate ganaron el partido frente al Almería en Pamplona. Una victoria que la disfrutaron mucho junto a la afición que conectaron perfectamente. Con esta victoria Osasuna suma 4 puntos y ocupa el décimo quinto puesto. El Nàstic está en el farolillo rojo, ya que solo ha conseguido sumar un punto. En el último enfrentamiento cayó con goleada 4-0 contra Las Palmas.

El Nàstic y Osasuna están necesitados de sumar, no han comenzado la temporada de la mejor manera. Los navarros suman 4 puntos y han dado vuelta a la imagen ofrecida al principio. En los últimos dos partidos la afición ha visto a otro Osasuna, un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol, con buena visión de juego, ideas y peligroso. Pero los de Tarragona están en peores circunstancias. Solo ha sumado 1 punto de 12 posibles y con malas sensaciones e imagen. La dinámica es mala con 4 derrotas consecutivas (contando Copa también). Comenzaron la temporada con un empate frente al Tenerife (1-1), pero lo demás han sido derrotas y con goleada: Sporting 2-0, Majadahonda 0-1, Las Palmas 4-0 y Córdoba 2-0. Es decir, han encajado 10 goles y han marcado un único.

Las sensaciones son muy diferentes: los navarros están contentos con el cambio que ha dado el equipo y los catalanes desilusionados con lo que ven. La defensa de Osasuna es lo que más flojea en estos momentos, no está 100% segura como estaba la temporada pasada. Pero la mejoría ofensivamente es digno de mención. Arrasate ha conseguido crear un juego que hacía mucho que no se veía en El Sadar. Un equipo muy peligroso y conectado, con buenas ideas y nivel alto de fútbol. Que da gusto ver. En cambio, el Nàstic no ha demostrado ser peligroso y además muy flojo defendiendo. Su juego es pobre y sin personalidad.

Jagoba Arrasate no podrá contar con Mérida y Villar, ambos lesionados. Bajas muy importantes la de Mérida que aún no ha jugado y Villar que es el máximo goleador rojillo. Se suma Imanol García que sufrió un desvanecimiento en el entrenamiento. El Nàstic también tendrá bajas como la del lateral Javi Jiménez, César Arzo, Ramiro Guerra y Josua Mejías.

Árbitro

Javier Iglesias Villanueva (Comité de Árbitros de Galicia) será el encargado de dirigir el encuentro entre el Nàstic y Osasuna. El gallego debuta este año en Segunda División por lo que nunca ha arbitrado a Osasuna. Villanueva ha dirigido dos encuentros, en los que ha señalado once tarjetas amarillas en total. En Copa del Rey fue el encargado del Las Palmas - Majadahonda y castigó con 3 amarillas.

Enfrentamientos entre sí

El Nàstic y Osasuna se han visto las caras en 8 encuentros, en los que los resultados favorecen a los navarros. Los de Pamplona han ganado en 5 ocasiones, mientras los catalanes en 2. A Osasuna se le han dado bien los encuentro en el Nou Estadi, ya que ha ganado en la últimas dos. En la temporada pasada, los navarros perdieron en casa 0-2 y con mala imagen después del polémico aplazo por nieve en El Sadar. Por lo que en la vuelta fueron con ganas de llevarse los tres puntos y ganaron 2-0 (goles de Xisco y Robert Ibáñez). En la temporada 2015/16 ambos se enfrentaron 4 veces. En la liga empataron en Pamplona 1-1 y en Tarragona los de casa sumaron gracias al único gol. Ambos consiguieron el Playoff ese año y se vieron en la primera eliminatoria. Los rojillos ganaron los dos encuentros 3-1 en El Sadar y 2-3 en el Nou Estadi.

Convocatoria

Once posible