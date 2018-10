El contrato de Natalia Pablos ha quedado suspendido

Al inicio de julio al futbol femenino de Vallecas llegaba una mala noticia, que era que Natalia se retiraba del fútbol después de muchos años. El presidente no la dejaba retirarse, y ella ya anunció a finales de la temporada pasada su deseo, pero el máximo mandatario no aceptó dicha decisión. Además, el Rayo le reclamó dos años más de contrato y el pago de su cláusula de rescisión ascendía a 250.000 euros. Por lo tanto, esta decisión no permitió una despedida digna sobre el césped.

Natalia se incorporó con el Rayo Femenino el 30 de julio para empezar la pretemporada 18-19, pero el 12 de septiembre tras un comunicado del club pudo saberse que el contrato de dicha futbolista ha quedado suspendido tras haberse incorporado Oriana Altuve.

Hay un motivo porque el que no haber suspendido este contrato antes, pese a los deseos de la jugadora y club, no ha sido otro que el de velar por los intereses del Rayo, ya que en esas fechas no tenían una jugadora que pudiera sustituir con garantías a la máxima goleadora del femenino. Además, haberlo hecho ante hubiese sido una negligencia y una temeridad a nivel deportivo.

El club ha querido reiterar que la jugadora hace un año asumió un compromiso firme para prestar sus servicios al Rayo Vallecano durante las próximas tres temporadas. Pero como se ha dicho antes, hace tres meses, Natalia anunció se quería retirar. Así que, desde ese momento el club ha trabajado en buscar una alternativa de garantías para suplir la baja.

Así que, aparte del suspenso del contrato, se pudo saber que el femenino rayista ha incorporado a una jugadora, Oriana Altuve, que se ajusta al perfil de Natalia.

Desde el club le desean lo mejor en su futuro y le dan las gracias por todo lo que ha hecho por la franja durante estos años en Vallecas.