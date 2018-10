Jovanovic, una de las bajas para el Huesca - Rayo

El Huesca acude a la cuarta jornada liguera con toda la ilusión posible. Tras haber caído frente al Barcelona en un partido que los culés demostraron toda su artillería, han aprovechado el parón para corregir errores y prepararse para enfrentarse a un viejo conocido, el Rayo Vallecano. Leo Franco tiene todo preparado para acoger a un equipo al que El Alcoraz no le trae buenos recuerdos, a la vez que luchará porque el debut de su feudo en Primera División sea inolvidable.

Jovanovic sufre una lesión muscular en la pierna izquierda

El que no podrá ser de la partida de los once que el técnico ponga sobre el césped es Jovanovic. El serbio es una competencia seria para Werner, ya que en los partidos que ha disputado en su anterior club en Dinamarca durante esta campaña, ha detenido tres penaltis en siete partidos. Precisamente estuvo convocado con la selección de su país, donde sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda durante la concentración.

Tal y como expuso el Huesca en el informe médico difundido a través de los canales oficiales del club, tras las pruebas médicas realizadas por los servicios médicos junto al doctor Simeón López, el lunes se le realizará una nueva ecografía para determinar los plazos más exactos de recuperación y su incorporación al grupo. Hasta entonces, el futbolista realizará trabajo al margen junto al readaptador del conjunto azulgrana.

Jovanovic durante un partido | Fotografía: Getty Images

A pesar de la no presencia de Jovanovic, después de la goleada propinada por el Barcelona, no sería de extrañar que hubiera rotación en la portería. Werner podría ver mermada su titularidad en beneficio de Santamaría. En cuanto al resto de puestos, Jovanovic no es la única baja con la que cuenta el técnico. A última hora se ha confirmado las ausencias de Camacho y Brezancic, dos jugadores que, de estar listos, no alterarían en exceso los planes de Franco, pues no han gozado de demasiado protagonismo.