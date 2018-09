Resumen Athletic Club 1-1 Real Madrid en LaLiga 2018/2019

90+3' | 1-1 Final del partido. El Real Madrid perdió dos puntos ante el Athletic, que no hizo mucho.

90' | 1-1 Se juegan tres minutos más.

89' | 1-1 Buen contragolpe de Asensio que termina en las manos de Simon.

84' | 1-1 Amarilla para Carvajal.

81' | 1-1 Lo tuvo Marcelo tras un rebote dentro del área pero se fue por encima del arco rival.

80' | 1-1 El partido se mantiene parejo pero el local tira el equipo hacia atrás y el Real Madrid no aprovecha las oportunidades.

74' | 1-1 Último cambio en el Real Madrid: ingresa Lucas Vázquez y se retira Bale. En el local, entra San José y sale el goleador Williams.

71' | 1-1 Falta clara para los de Lopetegui: remate de Ramos desviado.

70' | 1-1 En el ida y vuelta y con errores defensivos, el Real Madrid le cede las chances al local, que no sabe aprovecharlas.

68' | 1-1 ¡Lo tuvo Asensio! Tapó muy bien Simon tras el contragolpe.

65' | 1-1 Con envión anímico, el Real Madrid tuvo la chance de remontar con Bale, quien nuevamente remató por encima del larguero.

63' | 1-1 ¡GOL DE ISCO PARA EL REAL MADRID TRAS CENTRO DE BALE!

62' | 1-0 Remate malo de Bale que se va lejos.

59' | 1-0 Ingresa Isco y salió Modric en el Real Madrid.

58' | 1-0 Tiro libre peligroso que remató Bale pero tapó Simon y, en el reboto, Ramos no pudo rematar.

55' | 1-0 No encuentra el fútbol el Real Madrid y se prepara Isco.

51' | 1-0 Muniain queda lesionado en el piso y se para el partido mientras es atentido. Se retira para que ingrese Capa.

48' | 1-0 El primer remate del segundo tiempo es para Williams pero se va lejos.

45' | 1-0 Comienza la segunda parte. Cambio en el Real Madrid: ingresa Casemiro y se retira Ceballos.

La paridad estuvo en el campo de juego pero no en el resultado | Foto: Real Madrid C.F.

45' | 1-0 Final del primer tiempo. Mejor el Real Madrid pero gana el Athletic.

44' | 1-0 Amarilla para Yeray.

42' | 1-0 Mejor acomodado en la cancha el local.

37' | 1-0 Modric tuvo el empate en su pierna menos hábil pero Simon tuvo una gran respuesta.

35' | 1-0 Hay gol en offside del Athletic. Se salva el Real Madrid.

31' | 1-0 Gol del Athletic. Muniain pone la ventaja para el conjunto local.

29' | 0-0 ¡Se salva el Athletic! Asensio tuvo el primer gol con su zurda tras una buena salida del fondo del Madrid, pases rápidos y de primera en la mitad de cancha, centró de Bale por la izquierda y Marco no pudo con el portero.

25' | 0-0 Hay gol de Modric pero el juez de línea cobró un fuera de juego de Asensio que no parecía en la jugada previa.

22' | 0-0 De contragolpe, Yuri tuvo dos oportunidades en la misma jugada pero el portero belga las dos veces le digo que no.

17' | 0-0 Con mucho movimiento de pelota en ataque, Benzema tuvo su primera oportunidad con el pie izquierdo, pero se le fue lejos.

14' | 0-0 Williams tuvo la primera situación clara al rematar con la diestra sobre el palo derecho de Courtois. En la jugada siguiente, Susaeta disparó desde lejos pero salió desviado.

12' | 0-0 Real Madrid domina la posesión de balón pero el local mantiene su firmeza defensiva.

6' | 0-0 Primer remate del Athletic que se va desvía por encima del travesaño.

5' | 0-0 Varias faltas y un juego cortado en los primeros minutos.

2' | 0-0 Queda lastimado Marcelo de su pie izquierdo pero parece que no tiene nada y no es atendido.

1' | 0-0 Lo tuvo el Real Madrid en la primera llegada: Asensio habilitó a Modric, quien punteó pero no pudo definir correctamente.

0' | 0-0 Suena el pitido inicial. Arranca el encuentro en el San Mamés.

Sales los jugadores a la cancha. En minutos, comienza el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid.

Calentamiento del Athletic Bilbao | Foto: Athletic Club

El local se prepara con movimientos pre competitivos para enfrentar a los de Julen Lopetegui.

El San Mamés, minutos previos al ingreso del público | Foto: Real Madrid C.F.

Así se prepara el San Mamés para el encuentro entre el Athletic Club y el Real Madrid.

Los jugadores de ambos equipos ya salen a la cancha a calentar en la previa al pitido inicial.

Alineación del Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos; Benzema, Bale y Asensio. Suplentes: Navas, Nacho, Mariano, Casemiro, Lucas Vázquez, Odriozola y Isco.

Alineación del Athletic Club: Simon; De Marcos, Yeray, Martínez, Yuri; Susaeta, Dani García, Beñat, Muniain; Raúl García; Williams. Suplentes: San José, Mikel Rico, Aduriz, Capa, Balenziaga, H.Oleaga y Nolaskoain.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Athletic Club vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la 4ª jornada de la LaLiga 2018/2019. El encuentro tendrá lugar en el Estadio San Mamés, este sábado 15 de septiembre, a partir de las 20:45 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Athletic Club vs Real Madrid. La previa podrás leerla en la letra de Carlos del Saz Caballero: "¿Domarán los blancos al león?". La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Isco encabezó una de las filas recibidas por el público en Bilbao | Foto: Real Madrid C.F.

El Real Madrid llegó a Bilbao y fue recibido por muchos madridistas que los esperaron a la salida del aeropuerto.

Mariano y Odriozola, los jóvenes junto a la gente de Bilbao | Foto: Real Madrid C.F.

Mariano y Odriozola fueron los encargamos de firmar autógrafos con todos los madridistas en Bilbao.

En el último encuentro entre el Athletic Club y el Real Madrid el 18 de abril pasado, en un empate uno a uno. Los de Bilbao se pusieron rápidamente en ventaja tras el gol de su delantero Iñaki Williams (14', 0-1) ante Keylor Navas. A pesar de la tenencia de pelota a favor del Madrid, el conjunto blanco no pudo romper el cero hasta el minuto 87', cuando Cristiano Ronaldo superó al portero Kepa y puso 1-1.

González González, no duda en amonestar al capitán | Foto: Real Madrid C.F.

Con respecto a los hecho con el Athletic Club, González González condujo 15 encuentros: seis victorias, cinco caídas y cuatro paridades. En el último partido en el que dirigió a los manejados por Berizzo, a principios del 2018, los de Bilbao cayeron por 2-3 ante Deportivo La Coruña.

El historial con el Real Madrid cuenta con 22 encuentros, de los cuales 15 fueron triunfos, tres fueron derrotas y cuatro, empates. El último encuentro en el que dirigió los merengues fue el año pasado, en la victoria 1-3 al Leganés, en donde cobró un penal a los 90' a favor de los conducidos, en ese momento, por Zinedine Zidane.

José Luis González González será el árbitro del partido Athletic Club vs Real Madrid pertenece al Comité de Árbitros de Castilla y León y debutó en Primera División en 2009, cuando se enfrentaron Real Zaragoza y Club Deportivo Tenerife.

San Mamés sabe cómo acoger un Athletic-Real Madrid | Foto: Real Madrid C.F.

El 19 de septiembre de 2014, la UEFA eligió San Mamés como una de las 13 sedes de la Eurocopa 2020. Se jugarán cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno de octavos de final.

El estadio San Mamés, lugar en donde se jugará el partido Athletic Club vs Real Madrid, en vivo y en directo por Vavel.com, está ubicado en Bilbao (Vizcaya, España) y tiene una capacidad para 53.2892​ espectadores. Fue inaugurado en su primera fase de construcción el 16 de septiembre de 2013 y es el sucesor del antiguo San Mamés.

Odriozola debutó con el Real Madrid en los amistosos de pretemporada | Foto: Real Madrid C.F.

Álvaro Odriozola (Real Madrid): “Sería especial especial debutar el sábado. En cualquier campo y contra cualquier equipo es especial debutar con el Madrid. Estoy preparado para esa oportunidad, he aprovechado el parón para coger ritmo y afrontar estos duelos y estoy preparado para debutar cuanto antes”.

Munian, en la lucha con Carvajal | Foto: Real Madrid C.F.

Íker Muniain (Athletic Club): "Como ha demostrado en toda su historia, con o sin Cristiano, el Real Madrid ha sido uno de los más rivales más fuertes y peligrosos. Estos clubes tienen tanto potencial que cuentan con recursos para sustituir a todos tipo de jugadores".

Benzema viene con racha de goles | Foto: Real Madrid C.F.

Atentos en el partido Athletic Club vs Real Madrid en vivo a: Karim Benzema del Real Madrid. El francés es uno de los goleadores del equipo y del torneo al haber convertido ya cuatro goles: dos ante el Girona y dos contra el Leganés.

Iñaki conocer cómo es festejar ante el Madrid | Foto: Real Madrid C.F.

Atentos en el partido Athletic Club vs Real Madrid en vivo a: Iñaki Williams Dennis del Athletic Club. El delantero rojiblanco ya sabe lo que es marcarle al Madrid. Durante los dos primeros partidos de este torneo, Iñaki no ha marcado pero ya ha dado dos asistencias.

Julen quiere mantener la racha positiva | Foto: Real Madrid C.F.

Julen Lopetegui (Equipo B): “Tenemos un partido tremendo, bonito, precioso y exigente en un estadio fantástico ante un rival que lleva 15 días afilando los dientes y esperándonos y tenemos que saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo”.

Berizzo sabe lo que es enfrentar al Real Madrid | Foto: Real Madrid C.F.

Eduardo Berizzo (Equipo A): "Hay que ser fiel a uno mismo. La jerarquía del Real Madrid pone a prueba tu manera de jugar. Han conformado un equipo muy ordenado y equilibrado. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos e intentar hacerles daño. Hay que jugar en el sector que queremos".

Unos de los encuentros más recordados fue hace cuatro años, en la jornada siete de LaLiga, en donde Karim Benzema y Cristiano Ronaldo se encargaron de liquidar al Athletic en un contundente 5-0. Tres goles del portugués y dos del francés hicieron que el desequilibrio fuese total.

En las estadísticas oficiales del Real Madrid frente al Athletic, tenemos 170 partidos Jugados, con 86 victorias merengues, 32 empates y 51 triunfos rojiblancos.

De los últimos cinco encuentros jugados entre el Athletic Club y el Real Madrid, los de Bilbao han logrado empatarle los últimos dos: 1-1 en el Bernabéu, durante este año, y 0-0 en San Mamés, en el 2017. Más atrás en el tiempo, dos resultados 2-1 a favor del Madrid, en octubre el 2016 y en marzo del 2017. Ya hace dos años, en febrero, Real Madrid supo golear 4-2 en casa.

En el último choque, los de Lopetegui fueron contundentes ante un Leganés que logró empatar en el comienzo pero que no pudo aguantar el asedio merengue. No te pierdas la crónica de nuestra colega Gema Gil del Pozo: "El Real Madrid deleita en el Bernabéu en un partido casi redondo"

El Real Madrid, habiendo recuperado los jugadores que estuvieron con las Selecciones Nacionales, viene con una racha de tres partidos consecutivos y puntúa la tabla general con el FC Barcelona, ambos con nueve puntos. En los tres primeros partidos, superó 2-0 al Getafe, 1-4 al Girona y 4-1 al Leganés.

En el último partido del Athletic Club, los rojiblancos supieron dominar al Huesca, marcándole dos goles (gracias a Susaeta y Yuri), tras un primer tiempo en el que no aprovecharon las oportunidades. Sin embargo, a los 71' y a los 87', Huesca supo romper el 0 y empatar el resultado (goles de Miramón y Ávila. La crónica de ese encuentro podrás leerla en la letra de nuestro colega Nacho Ortiz Escobar: "Empate, con sabor a derrota, para un Athletic con muchas cosas que mejorar".

El Athletic Bilbao viene no juega por esta competencia hace casi un mes, ya que no pudo disputar el encuentro ante el Rayo Vallecano debido al mal estado del estadio rayista por las obras que se estaban llevando a cabo allí. Los dirigidos por Eduardo Berizzo vienen de superar 2-1 al Leganés y de empatar 2-2 vs. Huesca, ambos encuentros como local, y se encuentran posicionados 6° con cuatro puntos.