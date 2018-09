Previa Athletic Club - Real Madrid: ¿domarán los blancos al león?

El Real Madrid afronta mañana el que es, a priori, el partido más difícil que va a disputar en estas cuatro primeras jornadas de Liga. Enfrente tendrán a un duro rival como el Athletic, el cual se ha remodelado mucho en comparación al equipo que era la temporada pasada, y un estadio que siempre complica las cosas al conjunto de Chamartín.

El equipo de Julen Lopetegui se encuentra ahora mismo colíder de la competición junto al FC Barcelona, mientras que el conjunto vasco se encuentra en sexta posición con cuatro puntos. El Real Madrid buscará la victoria a toda costa para no comenzar a despegarse de la lucha por el liderato de manera tan prematura. Por otra parte, los 'leones' vienen de firmar una temporada desastrosa y quieren volver a aferrarse a puestos europeos de la mano de Eduardo Berizzo, el cual ha remodelado y levantado a un equipo que nadie fue capaz de reconocer la anterior campaña.

El factor campo será importante. San Mamés siempre ha tenido una gran reputación y es uno de los estadios que más aprieta e impone al rival en La Liga. Prueba de ello es lo que siempre han de sudar los equipos para obtener algún resultado positivo de este campo, incluyendo al Madrid. Queda ver cómo responden los jugadores internacionales del equipo blanco y el once que construye Lopetegui después de esta semana de parón internacional.

Antecedentes

Si no nos remontamos muy atrás en el tiempo, podemos ver partidos en los que el Madrid ha perdido grandes oportunidades de conquistar La Liga en el Nuevo San Mamés. La anterior temporada los blancos visitaron este mítico estadio con una oportunidad de oro para reengancharse de nuevo a la pelea por el liderato. Sin embargo, un Athletic sólido no permitió al Madrid pasar del 0-0 y dejar pasar un tren que no se volvería a presentar en toda la temporada.

Foto: La Liga

La última victoria blanca en San Mamés data de la temporada 2016-2017, en la que los merengues conquistaron su Liga número 33. Los goles de Karim Benzema y Casemiro fueron suficientes para sobreponerse al gol de Aduriz y ganar por 1-2 en un tramo decisivo de la temporada.

Hay que remontarse a la última temporada de Ancelotti como entrenador del conjunto blanco para encontrar la última victoria de los rojiblancos en San Mamés frente al Real Madrid. Un gran testarazo de Aduriz en el minuto 26 de partido sirvió para tumbar al Madrid y alejarlo, de nuevo, de las opciones de conquistar La Liga que terminaría ganando el Barcelona.

Aduriz celebra el tanto de la victoria | Foto: La Liga

Dilema en la porteía

A pesar de que ya han pasado las semanas desde que el Real Madrid fichara a Thibaut Courtois el debate de quién debe ser el guardameta blanco aún sigue presente en la actualidad. Keylor Navas fue el que comenzó la temporada como titular, ya que el belga no había realizado apenas trabajo durante la pretemporada.

Sin embargo, Courtois fue el escogido por Lopetegui para defender la meta blanca ante el Leganés una vez que el mismo ya había trabajado más con el grupo. Lo que provoca una gran incógnita dentro de la afición y entorno blanco sobre quién será el portero este fin de semana.

Foto: Daniel Nieto

Lo lógico sería que se apostara por la continuidad de Courtois y que fuera este el que ocupara dicha demarcación frente al Athletic, aunque tampoco sería una sorpresa que Julen escogiera a Navas como meta para el partido de mañana.

Declaraciones

Julen Lopetegui ha repasado esta mañana en rueda de prensa lo que supone el partido de mañana: “Tenemos un partido tremendo, bonito, precioso y exigente en un estadio fantástico ante un rival que lleva 15 días afilando los dientes y esperándonos y tenemos que saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo”, ha comentado el técnico español.

El ex seleccionador también ha analizado al rival: “Esperamos una versión muy buena del Athletic, que nos va a obligar a hacer un grandísimo partido en todos los aspectos del juego para ganarles. Han preparado muy bien el partido, han recuperado jugadores y seguro que nos obligarán a hacer un grandísimo partido”.

Por su parte, Eduardo Berizzo ha señalado que "nos espera un partido clásico con mucha historia detrás en el que probaremos nuestras fuerzas contra un gran rival. Me encantaría ganar, aunque también digo que eso no es algo que haga solo como entrenador. Desde que soy entrenador mi labor es ayudar a que mis jugadores ganen". A lo que ha agregado que "toda ocasión es importante para demostrar que jugamos en casa. La gente juega su partido. Enfrentar al Real Madrid estimula a la gente y ese ambiente debemos llevarlo a nuestro favor".

Convocatorias

Real Madrid: Keylor Navas, Courtois y Casilla; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Odriozola; Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Asensio, Isco y Ceballos; Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Mariano.

Athletic Club: Simón, Olega; Iñigo Martínez, Yeray, San José, Beñat, Williams, Muniain, Yuri, Susaeta, Dani García, Rico, De Marcos, Aduriz, Capa, Raúl García, Balenziaga y Peru.

Posibles alineaciones