Previa Real Sociedad - FC Barcelona: estreno del Nuevo Anoeta frente al rival favorito

La Real Sociedad y el Barcelona se enfrentarán en la cuarta jornada en el Nuevo Anoeta. Los realistas se estrenarán esta temporada delante de su afición, y se encontrarán con un estadio diferente respecto a la jornada 37 de la pasada temporada cuando ganaron al Leganés, su actual entrenador Asier Garitano. El campo tiene un césped nuevo, y las gradas están más cercanas al campo, entonces la afición podrá animar a su equipo y los jugadores verán a sus hinchas recibiendo el aliento de sus bocas, al estar el terreno de juego situado sin pistas escasos metros de las gradas.

Los 28.078 socios en Anoeta, para un aforo de 28.000 espectadores recibirá al Barcelona de Valverde y Messi, donde se espera un lleno hasta la bandera para estrenar este nuevo estadio. Los aficionados txuri urdin llevan esperando este encuentro desde hace tiempo, y quieren probar los nuevos asientos, sus localidades y disfrutar de un estadio moderno adecuado al siglo XXI. Una victoria ante el líder de La Liga serviría para celebrar el estreno como se merece, y olvidar la derrota en Ipurua, alzándose con siete puntos en la clasificación y entrando de lleno en la pelea por los puestos europeos.

Estrenar el Nuevo Anoeta con victoria

El objetivo de los realistas será ganar el sábado en Anoeta, para reestrenar el estadio sin pistas de atletismo. Se espera que los aficionados txuri urdin vayan en masa para estrenar el nuevo estadio, y de paso disfrutar de uno de los partidos más atractivos que se verán en Anoeta. El Barcelona llega tras vencer al Huesca 8-2 en el Camp Nou, y sus jugadores están en un momento de forma espectacular, principalmente, su estrella Lionel Messi anotando cuatro goles en tres jornadas.

Tras la derrota de Ipurua, la Real llega con cuatro puntos y necesita una victoria en su estadio para olvidar los cinco puntos perdidos en las dos últimas jornadas. Que mejor que hacerlo contra el Barcelona y estrenando nuevo estadio. Juanmi y Bautista serán las referencias ofensivas para salir vencedores del duelo.

Juanmi será una de las armas realistas en el primer partido del Nuevo Anoeta. | Foto: La Liga

Asier Garitano tendrá las bajas de Sandro Ramírez y Willian José en ataque, dos armas menos en ataque para crear peligro al equipo dirigido por Ernesto Valverde. Los txuri urdin quieren regalar los tres puntos a la afición en su estreno en el Nuevo Anoeta, y entregarles la primera victoria en casa, al igual que a Imanol Agirretxe, que colgó las botas el pasado 29 de agosto al tomar una decisión y hacerla pública al club y a los aficionados por una lesión en la que estuvo dos años y medio fuera.

Repetir el resultado de la temporada pasada

Ernesto Valverde busca repetir la fórmula que dio con la tecla para ganar en Anoeta, un estadio maldito para el Barcelona hasta la pasada temporada. El entrenador cacereño sacará al once de gala para conseguir la cuarta victoria consecutiva de La Liga y meter presión al Madrid ganar en San Mamés para empatarle a puntos. Además, sería una forma de dar argumentos para competir por todos los títulos esta temporada y volver a ganar en Anoeta, esta vez en un estadio moderno, con un césped nuevo y las obras prácticamente terminadas.

Messi es la estrella del FC Barcelona. | Foto: La Liga

No se esperan grandes cambios en el once titular del Barcelona. Los azulgranas tienen a once jugadores fijos, con la excepción del lateral derecho donde podría entrar Semedo en lugar de Sergi Roberto, y en el centro del campo Valverde puede alinear a Vidal y meter a Coutinho en ataque en detrimento de Dembélé junto a Messi y Suárez. Valverde ten Anoeta estaría pensando en hacer rotaciones, y no se descarta la participación desde el principio de Lenglet y Sergi Roberto en lugar de Busquets y Umtiti pensando en el partido del martes contra el PSV en Champions.

Declaraciones previas de los entrenadores

Asier Garitano ha comparecido en la rueda de prensa de Anoeta, al haber entrenado el primer equipo en el estadio donde mañana se jugará. El entrenador de Bergara espera estrenar el nuevo estadio con una victoria y darle una alegría a la afición, un público "más cercano al campo y nos dará más fuerza para entrar al partido con mentalidad y la motivación necesaria" Sobre el césped ha destacado "no se ha levantado, las sensaciones son muy buenas".

Respecto al rival de mañana ha afirmado ser un equipo "con una idea de juego clara, y jugadores de mucho nivel, importantes en las transiciones, y capaces de sacar los partidos bien y rápido", afirmó Garitano. Por último, respecto a la estrella del Barcelona y uno de los mejores jugadores del mundo, Leo Messi, sabe de la dificultad de defenderle y pararle, entonces entre todos "intentarán que no le llegue el balón aunque es muy complicado. El daño lo puede generar cualquier jugador suyo, y deberemos de ocupar bien los espacios para defender y no sufrir en defensa", finalizó la rueda de prensa.

Valverde ha revelado la complejidad de ganar en Anoeta para el Barcelona en los últimos años: "Es un partido históricamente difícil por los resultados de las últimas temporadas", ha relatado el Txingurri. El espejo a seguir para ellos será el partido del año pasado donde ganaron 2-4 rompiendo la estadística negativa, pero Valverde ha advertido que se enfrentarán a "un rival con mucha calidad técnica". Por último, ha afirmado la diferencia por la reforma del estadio de Anoeta: "El público estará más encima de sus jugadores, nos añadirán más presión y sentiremos la cercanía de sus aficionados sin las pistas", ha confirmado el técnico culé.

Convocatorias

Asier Garitano ha facilitado la lista de convocados después del entrenamiento matinal en Anoeta. Los 18 elegidos para recibir al Barcelona mañana en Anoeta son los siguientes: Rulli, Moyá, Zaldua, Gorosabel, Héctor Moreno, Aritz, Raúl Navas, Theo, Kevin Rodrigues; Illarramendi, Zubeldia, Merino, Pardo, Zurutuza, Sangalli; Juanmi, Oyarzabal y Bautista. Causan baja médica, Diego Llorente,Guridi, Merquelanz Willian José y Sandro.

Por su parte, Valverden ha convocado a 18 jugadores para viajar a San Sebastián y visitar Anoeta: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué,Umtiti, Vermaelen,Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal, Busquets, Coutinho, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Rafinha y Munir. Son baja por decisión técnica Aleñá y Arthur, y por lesión Denis Suárez,Malcom y Samper.

Posibles alineaciones