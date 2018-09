Dmitrovic se viste de héroe

El duelo de este sábado se postulaba como una prueba para ambos equipos. Los armeros llegaban de conseguir la victoria en el derbi guipuzcoano, mientras que los colchoneros se fueron de vacío en Balaídos.

Estrategias diferentes

Los primeros minutos del partido fueron como se esperaban. Los colchoneros dominaban la pelota, sin llegar a ser del todo peligrosos en el inicio del partido. Los de Mendilibar plantearon una estrategia totalmente diferente, apostando por un juego mucho más directo que los madrileños.

No obstante, el planteamiento del técnico vasco no salió como a él le hubiese gustado. Los hombres del “Cholo” Simeone presionaban desde campo propio, dificultando la posesión de pelota al Eibar. En una de las pocas oportunidades que hubo al comienzo del partido, los armeros metieron el miedo a los locales.

Una ocasión para cada equipo

Las ocasiones no tardaron en llegar, concretamente, ocho minutos. Después de un buen centro desde la banda derecha, Cote enlazaba un extraordinario zurdazo que se estrellaba directamente en el palo. La primera gran oportunidad del partido, cayó en manos del Eibar.

Poco tardó el equipo madrileño en responder al equipo vasco. Antoine Griezmann se llevó la pelota después de una jugada por la banda derecha, quedando mano a mano con Dmitrovic. El serbio no falló, demostrando el buen estado de forma en el que se encuentra.

Dejando jugar

El partido se fue calmando con el avance de los minutos. El Atlético de Madrid dominaba cada vez más, mientras que el Eibar se dedicaba a bascular y salir a la contra.En un córner desde el lado izquierdo, Saúl enlazaba un buen remate, encontrándose de nuevo con el portero serbio.

A veces, dejar a un equipo jugar con tanta posesión, trae sus consecuencias. Los armeros se cerraron el defensa y apenas salian de su propio campo. En el minuto 27 de partido, una triple ocasión colchonera puso los pelos de punta a los aficionados del Eibar. Por suerte, el portero serbio volvió a aparecer, siendo el tercer milagro que hacía en menos de media hora. Después del último remate colchonero el partido se fue calmando y no hubo ocasiones de peligro en lo que restaba de primera mitad

Nuevos aires

La segunda parte empezó con bastante más ritmo que la primera mitad, sobtretodo, del conjunto local. En apenas 2 minutos de la segunda mitad, el Atlético tuvo una clarísima oportunidad la cual no fue gol gracias a Dmitrovic. El partido, lo iba a decidir el portero serbio.

Aun así, la SD Eibar tuvo alguna que otra ocasión para abrir la lata. La más clara, un impecable contraataque del equipo que finalizó Jordán a las manos de Oblak. Los armeros llegaban, pero con poca precisión.

Mendilibar no estaba contento con lo que estaba viendo y no dudo en hacer cambios. A los diez minutos de la segunda mitad, Charles y Pere Milla dejaron el terreno de juego, dando paso a Sergi Enrich y Gonzalo Escalante. Los cambios no hicieron un gran efecto y el Atlético cada vez estaba más cómodo. No obstante, los armeros tuvieron otras dos oportunidades más para hacer gol. Un fuerte disparo de Arbilla que salió repelido por el larguero y en la siguiente acción Oblak detuvo el cabezazo de Escalante.

Minutos infernales

Los minutos pasaban y la SD Eibar seguía defendiéndose de la marea rojiblanca. De nuevo, un majestuoso Dmitrovic salvó a los hombres de Mendilibar, después de un disparo de Diego Costa. Ambos equipos bajaron su nivel al final de la segunda mitad y esto permitió a los armeros acercarse al área rival.

Faltaban 3 minutos para llegar al noventa, cuando la SD Eibar obró el milagro. Después de un buen centro de De Blasis, Sergi Enrich marcaba el momentáneo 0-1, permitiendo a los armeros ponerse por delante en el partido.

Cuando el electrónico marcaba el minuto 93, el joven Garcés conseguía su primer gol oficial, poniendo el definitivo 1-1 en el marcador.Se escapan así dos puntos que sabian a oro para los aficionados armeros. Segundo partido consecutivo puntuando, colocandose en la undécima posición del campeonato nacional.