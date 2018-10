García Pimienta: "Esperamos terminar el partido con seis puntos"

F. X. García Pimienta se ha mostrado feliz después de haber sumado los primeros tres puntos contra el Sabadell: "Estamos muy contentos por haber conseguido los primeros tres puntos del campeonato". Además, ha hecho balance sobre el partido de la pasada jornada y lo que les espera en esta contra el Peralada, un equipo joven y con ansias de llegar al Girona: "Contra el Sabadell fue un partido difícil donde los futbolistas tuvieron que competir mucho con un rival muy duro. Ahora ya estamos pensando en el partido contra el Peralada, un rival como nosotros, un equipo joven con un perfil de jugadores que pueden llegar a su primer equipo, el Girona. Esta vez no tenemos excusa con el tema de la edad ni del terreno de juego".

Pimienta ha hecho una hipótesis sobre el posible rival que se van a encontrar en el césped del Mini Estadi: "El partido contra el Sabadell la semana pasada y contra el Peralada este, van a ser partidos muy diferentes. El Sabadell era un equipo que sabíamos que, por la edad de los jugadores y su experiencia, sería un partido muy duro. Este también va a ser complicado porque cuando hay tanta calidad, cuando ellos tengan la pelota nosotros podemos tener problemas".

A lo largo de esta semana, algunos futbolistas del Barça B han entrenado bajo las órdenes de Ernesto Valverde, a lo que García Pimienta se ha mostrado muy orgulloso: "Que algunos del B entrenen con el primer equipo no es un desgaste físico añadido, estamos para esto. Yo estoy muy contento de que durante la semana nuestros jugadores puedan ir con el primer equipo. Estamos haciendo nuestra función principal que es ayudar al primer equipo y formar a jugadores así que ojalá cada semana vayan muchos jugadores nuestros al primer equipo y tengan esta experiencia de poder entrenarse y competir con los mejores jugadores del mundo. Está claro que si algunos van con el primer equipo solo tendremos uno o dos días para preparar el partido, pero esto no me preocupa".

El último tema tractado por el técnico del Barça B ha sido la incorporación de Carles Aleñá a su plantilla. Aunque el futbolista es jugador del primer equipo, debido a su grave lesión, está volviendo a coger el ritmo con el Barça B y redebutó la pasada jornada contra el Sabadell: "Cuando tienes a un jugador como Aleñá siempre influye mucho. Es un jugador que es miembro de la primera plantilla pero que ha tenido un problema grave con su lesión y necesitamos ayudarle a que pueda coger el ritmo de partidos. Me encantaría que no viniera más con nosotros, eso sería buena señal de que se termina consolidando en el primer equipo. He hablado con él y el objetivo tiene que ser consolidarse rápidamente. Está pasando por un mal momento con el tema de la lesión y si tiene que venir dos, tres o cinco semanas por nosotros bien pero el objetivo es que vuelva lo antes posible con el primer equipo".