Previa Nàstic de Tarragona - Osasuna: ¿Llegará la victoria?

El Nàstic de Tarragona recibirá este sábado al Club Atlético Osasuna en el Nou Estadi de Tarragona. El conjunto grana tratará de conseguir la primera victoria de la temporada después de haber jugado cuatro partidos y haber conseguido solamente un punto frente al Club Deportivo Tenerife en la primera jornada del campeonato.

Derrota tras derrota

Tres derrotas consecutivas suma ya el Gimnàstic de Tarragona esta temporada en competición liguera. La primera de ellas frente al Sporting de Gijón, un equipo claramente superior al conjunto tarraconense que consiguió derrotar al Nàstic por dos goles a cero. Después llegó la derrota por la mínima contra el recién ascendido Rayo Majadahonda, equipo que no ha tenido un mal inicio considerándolo equipo nuevo de la categoría. Por último, para rematar la racha de derrotas, llegó la contundente goleada encajada frente a la UD Las Palmas (4-0). A estas tres derrotas encadenadas en liga, hay que añadir la reciente derrota frente al Córdoba en Copa del Rey (2-0), que supuso la eliminación en la competición del cuadro de José Antonio Gordillo.

¿Dónde están los delanteros?

En los últimos cuatro encuentros, tres de liga y uno de copa, el equipo dirigido por José Antonio Gordillo no ha conseguido perforar ni una sola vez la portería rival. El conjunto tarraconense cuenta con varios efectivos de alto nivel con un gran olfato de gol, pero por ahora ninguno de ellos ha conseguido estrenarse en la lista de goleadores. Ni Manu Barreiro, ni Manu del Moral, ni Uche, ni Luis Suárez han conseguido anotar un gol esta campaña hasta el momento.

El único gol que el Nàstic de Tarragona ha anotado esta temporada fue por medio de Fali, en la primera jornada frente al CD Tenerife. El gol vino de una acción a balón parado en la que el defensor grana cabeceó el balón al fondo de las mallas de la portería contraria.

Isaac Becerra o Bernabé

El cancerbero del conjunto grana, recién fichado este verano, aún no ha debutado en la categoría de plata del fútbol español bajo las órdenes de Gordillo. La llegada de este portero, procedente del Real Valladolid y exjugador del Girona FC, creó altas expectativas en los seguidores granas. Los aficionados del Nàstic de Tarragona solamente le han podido ver en acción en Copa y siguen esperando a que el entrenador le dé una oportunidad en liga después de la última derrota por goleada ante el conjunto canario en la que su compañero Bernabé fue el portero titular.

En Tarragona se echa en falta a Stole Dimitrevski, exportero del club grana, que se despedía este pasado lunes del club y sus aficionados con una afectuosa carta de agradecimiento por el cariño recibido al largo de su etapa como grana.

¿Cómo llega Osasuna al partido?

El conjunto pamplonica llega a este encuentro tras haber perdido frente al Reus Deportiu el pasado miércoles en Copa del Rey (1-2). El conjunto de Arrasate no consiguió derrotar al equipo vecino de la ciudad de Tarragona y fue eliminado de la competición. Cabe destacar que el equipo pamplonica disputó el encuentro con jugadores no habituales en el once titular, por lo que no se debe menospreciar al once que saldrá de inicio en Tarragona, que será totalmente distinto; posiblemente parecido al del Osasuna-Almería de la semana pasada en que el conjunto rojillo se impuso por 3-1.

Club Atlético Osasuna se encuentra actualmente en la decimoquinta posición de la tabla con cuatro puntos, tan solo tres por encima del Nàstic de Tarragona, que se encuentra en la última posición.

Bajas por lesión en Tarragona

El Nàstic de Tarragona sigue sin poder contar con Javi Jiménez, lesionado desde inicios de temporada. El lateral del conjunto grana continúa con su rehabilitación y posiblemente se incorpore a los entrenamientos la próxima semana.

El delantero Manu Barreiro es duda tras tener molestias en su bíceps femoral drecho.

Cesar Arzo, Ramiro Guerra, Pol Prats y Josua Mejías también son baja para el partido de mañana.

Posibles onces