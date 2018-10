El segundo capitán vivió la mayor parte del partido en el banquillo

El extremo fue uno de los grandes protagonistas de la última temporada del Rayo Vallecano, siendo uno de los jugadores que más minutos contó encima de los terrenos de juego. Formó, también, parte de uno de los tridentes más potentes de la categoría de plata del fútbol de nuestro país, junto a Raúl de Tomás y Trejo.

El extremo comenzó la temporada en las dos primeras jornadas siendo uno de los jugadores más destacados por sus participaciones en los terrenos de juego. Dos encuentros en los que el club franjirrojo no consiguió ningún punto, pero fue uno de los jugadores que más se impuso en las dos jornadas.

El segundo capitán estuvo en el banquillo casi todo el encuentro

A pesar de ello, Míchel no lo colocó en el once inicial en el encuentro ante el Huesca en el Alcoraz. Un suceso que pudo parecer extraño. Uno de los jugadores que mejores sensaciones estaban dando no formó parte de los titulares de la cuarta jornada.

No obstante, salió al campo en la segunda mitad después de que Imbula encajara el gol del Rayo Vallecano, el que le dio la primera victoria al conjunto franjirrojo. Un momento algo extraño puesto que el extremo ha sido titular en los encuentros.

El técnico franjirrojo probó otra combinación en la que el extremo no estuvo dentro de lo que pensó, pero no cabe duda que el segundo capitán seguirá trabajando para estar en el mejor nivel posible en lo que queda de temporada. De esta manera, seguirá trabajando para demostrar al técnico que está en el mejor rendimiento para encontrarse entre los once titulares para hacer frente a los encuentros.

Por lo que se verá a Embarba seguir trabajando para ser uno de los titulares del primer equipo franjirrojo en su regreso a la máxima competición del fútbol español, viviendo estar en la categoría por segunda vez en su carrera deportiva.