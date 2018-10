Lopetegui: "Tengo una plantilla equilibrada y preparada"

El entrenador del Real Madrid habló frente a los medios antes del partido de este sábado contra el Athletic de Bilbao. Se refirió inmediatamente a las consecuencias del parón FIFA que terminó hace solo un par de días y que le permitió al equipo entrenar solo dos veces antes del encuentro de liga: “Sabemos que cuando hay selecciones es lo que hay. Cuando llegan hay que tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos para centrarnos y meternos de lleno en la liga contra un rival que lleva 15 días afilando los dientes. Tenemos que meternos en esa dinámica ya y saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo”.

También habló de cómo llegaron mental, física y emocionalmente los jugadores después de sus convocatorias con sus respectivas selecciones, teniendo en cuenta que tendrán ahora una seguidilla de partidos importantes: “La condición mental es buena, los jugadores en el parón algunos han tenido mejores resultados que otros y es lógico que algunos llegan un poco más contentos, pero una vez ya están acá, todos nos ponemos la camiseta y el escudo del equipo y estamos todos en el mismo objetivo y centrados y creo que emocionalmente estamos bien y equilibrados pensando en estos partidos que tenemos en tres semanas que lógicamente van a ser muy exigentes, pero afrontándolos uno a uno y ahora solo toda el del Athletic”.

Lopetegui habló de la confianza que tiene en cada uno de sus jugadores y como confía y espera mucho de todos ellos: “Tengo 24 titulares indiscutibles en mí plantilla, cualquiera puede ser titular. Siempre trataremos de buscar las mejores opciones para cada partido. Es evidente que cuando pasen los partidos habrá jugadores que jueguen más y otros que jueguen menos. Tengo una plantilla equilibrada y preparada que, en una temporada larga y exigente, donde los despertadores suenan cuando uno menos lo espera, uno tiene que estar preparado y con la mentalidad de indiscutible”.

El entrenador se refirió al estado de algunos de los jugadores tras lo que va de temporada, comenzando por Gareth Bale que estuvo con la selección de su país: “Ha vuelto fenomenal, sin ningún problema, ha jugado los 180 minutos (con Gales), pero ha tenido tiempo para recuperar y está bien”.

Karim Benzema es uno de los jugadores en los que se concentró durante la rueda de prensa, exaltando su presente goleador: “No me sorprende, porque es un gran jugador que está en plenitud de madurez, de edad, de condiciones y por eso no me sorprende. Lo que queremos es que continúe en esa línea y que incluso la mejore”.

Finalmente habló sobre el rival, que tuvo todo el parón FIFA para preparar este encuentro, con más calma y todos sus jugadores: “Nos esperamos una versión muy buena del Athletic que nos obliga a hacer un grandísimo partido en todos los aspectos del juego, para competir con ellos e intentar ganarles, que es lo que queremos y esperamos”.