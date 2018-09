Courtois se asienta en la portería

Volvió la Liga para el Real Madrid tras el parón por las selecciones y de nuevo algunas dudas se cernían sobre quién ocuparía el lugar en la portería blanca en San Mamés. Parece que Lopetegui ya ha despejado cualquier incógnita y ya ha decidido el que será su portero titular durante la temporada, al menos en la competición doméstica: Thibaut Courtois.

El guardameta belga jugó su segundo encuentro consecutivo como titular en la portería madridista tras haber debutado justo en la jornada anterior del parón ante el Leganés en el Santiago Bernabéu. El que fuera portero del Chelsea la temporada pasada, se mostró seguro en las llegadas del equipo vasco al área sacando algún balón de mérito cuando más sufría su equipo. Además, se le vio cómodo con el balón en los pies, sin arriesgar e intentando sacar siempre que podía la pelota jugada desde atrás, algo indispensable en el nuevo estilo de juego que quiere imponer el nuevo entrenador Julen Lopetegui. Poco pudo hacer en el gol del Athletic en un tanto en el que remataron a bocajarro y que vino precedido de algún rebote.

De poco le ha servido a Keylor Navas no ir convocado con Costa Rica y quedarse en la Ciudad Deportiva del Real Madrid entrenando todos los días para intentar convencer al entrenador de que no tenía ningún motivo para desplazar al tico de la portería. De esta forma, parece que Courtois se asienta definitivamente como el dueño y guardián que deberá custodiar la meta blanca. Aún así, este miércoles si podría ser la prueba final de que el indiscutible es Thibaut. Se verá si Lopetegui opta por el método de rotación de porteros para cada competición, como ya hiciera el ex técnico Ancelotti, o bien elige a un solo portero para las dos grandes competiciones como la Liga y la Champions y a Keylor le ofrece tan solo la Copa del Rey. El miércoles ante la Roma, la respuesta ya será definitiva.