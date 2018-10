Claves del Real Valladolid - Alavés: pucela, con la necesidad de ganar

Después del la vuelta a Primera y al José Zorrilla ante el Barcelona, el Valladolid volverá a disputar un partido en su estadio. El Pucela intentará dar una alegría a su afición en su segundo partido como anfitrión en esta Liga Santander, el césped estará prácticamente en sus condiciones óptimas y permitirá disfrutar de un bonito partido.

Misma línea en defensa y un plus en ataque

Los hombres de Sergio González han de seguir la misma línea que en los últimos tres encuentros y salir al campo con todos los sentidos en el terreno de juego, no hay cabida para despistes ni fallos defensivos, porque ya es hora de ganar. El Alavés es un equipo al que le gusta tener el balón y que realiza transiciones muy rápidas a la contra, aprovechando la velocidad de Sobrino, Jony y Wakaso.

Será un partido igualado, con dos equipos que juegan parecido y que tienen el mismo objetivo, salvarse lo antes posible. Por lo tanto, el Valladolid deberá mantener el mismo nivel defensivo que en los partidos anteriores, y así será un equipo muy difícil de batir.

Mantener el trabajo defensivo y dar un plus al ofensivo. El Real valladolid ha demostrado madurez y solidez defensiva. Esta está siendo la clave del éxito pucelano, aunque la falta de gol es notoria. La línea de cuatro formada por Moyano, Kiko Olivas, Calero y Nacho está dando sus frutos, como ya lo hizo al final de la temporada pasada.

Los dos centrales están a un nivel excelso, sobre todo el de Boecillo, y los dos laterales cumplen cada partido. Así mismo, Pucela debe buscar la chispa ofensiva que gana partidos. En los últimos partidos está generando más ocasiones, pero el gol no llega. Con el juego mostrado, es cuestión de tiempo, pero si no marcas goles no ganas, que al final es lo que importa.

El apoyo de la afición

Más allá del juego sobre el césped, la afición del Real Valladolid deberá marcar el primer gol la desde la grada, y animar como si fuera un partido de playoff o que decidiera la temporada. Como ya se vio en la fase de ascenso a Primera División, la afición vallisoletana es capaz de llevar en volandas a su equipo, y esto será clave para que el equipo se contagie de su aliento y coja confianza para afrontar el partido.

Aunque no sea un partido de vital trascendencia, es importante animar al equipo como en los últimos partidos en su estadio, porque esto está dando muy buenos resultados.

Estado del césped

Después del partido ante el Barcelona en Zorrilla y el mal estado del terreno de juego en ese encuentro, el club ha decidido e intentado reemplazar el césped de ese partido para que esté en las mejores condiciones ante el Alavés, y parece que así será. Las obras de sustitución del césped del estadio José Zorrilla han vuelto en estas tres semanas y parece que el césped estará en buen estado.