Fede Varela, MVP del Rayo en el partido Las Palmas - Rayo Majadahonda

Según los internautas de Vavel, Fede Varela ha sido elegido el MVP, Most Valuable Player, jugador más valorado, principalmente por el golazo que marcó en Canarias frente a la Unión Deportiva de Las Palmas de Copa.

Aprovechando el error en la defensa local, con la asistencia de Iza (Isaac Carcelén) el argentino, perteneciente al Oporto b y cedido al rayo, no iba a perder la oportunidad de empatar el partido en el minuto 40. El empate, o la victoria, tendrían que haber llegado mucho antes para el Rayo.

Con un estilo de juego donde Fede estaba en casi todas las jugadas, desde ataque hasta defensa, el equipo de Antonio Iriondo tendría que haber sumado más goles, antes y después del gol de Fede. Y muchos en sus pies.

Fede fue constante durante todo el partido. No desistió, casi no falló, tuvo muy buenos pases, asistencias (fallidas), remates, robos y casi no perdió ningún balón. No parece que tenga 22 años el jugador, que fue uno de los primeros en incorporarse y ya conoce el modo de proceder que pide el míster.

Iriondo no le da demasiada importancia a la táctica, por lo que los jugadores tienen más libertad, aspecto que Fede nunca escatima y está siendo uno de los mejores jugadores en casi todos los partidos, con gran energía.

Digno de elogio por la afición del Rayo y de reproches por la Canaria, Fede dio muchas alegrías a la afición rayista con esos detalles tan asombrosos que demostró tanto el jueves como desde el primer amistoso que jugó. Porque la calidad no tiene que estar relacionada con la edad, este chico nos va a seguir sorprendiendo, porque va mejorando cada partido.

Por su golazo, por su maestría en el toque del balón y por llevar el equipo a cuestas, Fede se merece ser el MVP de este partido, y seguro que lo será en más encuentros por su calidad.