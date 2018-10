Previa CD Rincón - Real Jaén: vuelve la liga, tras la resaca copera

El Real Jaén regresa este domingo a lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que la competición liguera, este encuentro lo disputará ante el CD Rincón, en el estadio del Palo.

El equipo blanco llega a este encuentro con la moral algo tocada, y es que no es fácil reponerse del duro golpe sufrido este pasado miércoles en tierras valencianas, cuando caía en la tanda del penaltis frente al Ontiyent de segunda división B. Por otro lado la afición es consciente del gran papel realizado en Copa por el equipo, y más aún teniendo en cuenta que le ha tocado enfrentarse a dos rivales de superior categoría. De haber pasado ronda, la suerte hubiera vuelto a ser esquiva para el club lagarto, ya que tendría que haber vuelto a disputar su encuentro fuera de casa y ante uno de los "gallitos" del grupo cuarto de segunda B, la UD Melilla.

En el seno de la plantilla son conscientes que "agua pasada no mueve molinos" y por ello desde el mismo jueves se mentalizan en lo importante de la competición regular, a la vez son sabedores de que es necesario empezar a sumar de tres en tres cuanto antes, y más aún teniendo en cuenta la inesperada derrota del pasado domingo ante el Guadix.

Es previsible que el domingo el técnico Germán Crespo de entrada en el once inicial a jugadores que no tuvieron la oportunidad de disputar minutos en la jornada copera, o a aquellos que no formaron parte del once titular.

Para este domingo el entrenador podrá disponer de la mayoría de efectivos, con la excepción de Mario Martos, que se recupera de las molestias que viene arrastrando en las últimas semanas. Tampoco viajará Migue Montes por lesión, ni Manu Alemán, Ramón, Cervera y Rentero, quienes no han entrado en la convocatoria.

Se espera que viaje hasta tierras malagueñas un autobús fletado por la Federación de peñas jiennense, aunque aún no ha llegado a completarse el mismo a falta de unas diez plazas.

El rival

Si para el Real Jaén es trascendental este encuentro, no lo es menos para el equipo malagueño, que en este inicio liguero suma tan sólo tres puntos de nueve posibles, habiendo sufrido sendas derrotas ante el Antequera y ante el Loja, por un abultado 3-0. Su único encuentro ganado ha sido ante el también malagueño UD San Pedro, por 2-1. Como ya se conoce, el Rincón está disputando esta temporada sus partidos como local en el campo del CD El Palo, donde ha ganado el único encuentro disputado hasta el momento en dicho estadio.

Este año el equipo entrenado por Carlos Díaz se ha reforzado con fichajes como Papo, Semi Ramírez, Salva García, Reina, o Iaparraguierre, a la vez que ha mantenido hombre importantes del pasado año.

Duro comunicado

A mediados de esta semana veía la luz el comunicado realizado por el presidente de la entidad blanca, Tomás Membrado, en el que se deducen por sus palabras tiempo difíciles para la entidad blanca, a la vez que se pone en duda la posibilidad de supervivencia del club más allá del mes de noviembre. Y es que como bien se afirma en el mismo, si el club, con su presidente y directiva no consiguen firmar un acuerdo con los acreedores del Real Jaén, el club se vería sentenciado a su disolución y desaparición tras 96 años de historia.

A su vez en el mismo se afirma que no será fácil llegar a un acuerdo con estos acreedores, ya que muchos de los cuales se encuentran en situación de disolución, por lo que se antoja muy complicado llegar a un acuerdo, haciéndose así más que palpable el negro futuro que a día de hoy se avecina para el equipo de la capital.

Posibles onces

CD Rincón: Adrián, Chiquero, Gallardo,Sergio, Villegas, Alberto, López, Germán, Víctor, Kun, Joseíto.

Real Jaén: De la Calzada, Higinio, Fragoso, Javi Pérez, Choco, Fran Hernández, Heras, Juan Carlos, Raúl García, Antonio López.