Cristóbal Parralo: "Deberíamos llevar algún punto más por el juego del equipo"

El Alcorcón sumó su segundo triunfo en casa de la temporada y lo hizo mostrando un gran nivel de juego ante un Deportivo que no encontró la manera de imponer su mayor talento frente al gran trabajo de los alfareros, que se adelantan además en la clasificación a su rival de hoy.

Tras este gran triunfo, Cristóbal Parralo compareció ante los medios en la rueda de prensa posterior para analizar el choque y compartir sus primeras impresiones en un partido muy especial para el técnico tras su paso por el Deportivo la pasada temporada. "No era un partido que tuviera marcado en el calendario, pero sí que era un partido emotivo para mí. Es el club donde estuve el año pasado, donde dejé muy buenos amigos y a los cuales les deseo lo mejor", declaró el técnico cordobés del Alcorcón.

El equipo madrileño volvió a mostrar una gran solidez defensiva frente a uno de los mejores equipos de la competición, hecho que analizó de la siguiente manera su técnico: "Nosotros intentamos siempre que el rival no nos haga daño y que no nos genere ocasiones, aunque no siempre lo conseguimos. Los resultados muestran que la competición está muy igualada y que el equipo está respondiendo bien frente a grandes rivales".

Pese a no conseguir marcar, Juan Muñoz volvió a rendir a un gran nivel. El delantero andaluz fue el encargado de suplir la baja de Álvaro Peña e hizo que no se echara en falta a uno de los mejores jugadores del equipo. "Además de Álvaro, han habido más jugadores afectados durante la semana, aunque finalmente se han recuperado. Hoy ha jugado Juan, lo ha hecho muy bien, así que felicitarle a él y al resto del equipo porque han hecho un esfuerzo fantástico".

Pese a la buena marcha del equipo en este inicio de temporada, Parralo cree que el equipo merece algo más por el buen rendimiento mostrado, y así lo manifestó ante los medios: "Sinceramente creo que deberíamos llevar algún punto más por el trabajo de los jugadores y el juego del equipo. Pero yo siempre digo que la clasificación te deja donde te mereces estar. Nosotros buscamos la salvación, y a partir de ahí no nos ponemos techo".