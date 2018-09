Ernesto Valverde: "No me voy muy preocupado"

Luis Suárez y Dembélé firmaron la remontada del Barça en Anoeta. Pese a unos 90 minutos donde los culés sufrieron, Ernesto Valverde asegura que no se va "muy preocupado" aunque, sin embargo "siempre hay cosas que mejorar, cosas que se pueden hacer mejor". Reforzó su discurso alegando que el Barça no es el único equipo que lo pasa mal en Anoeta: "No me voy muy preocupado. Un poquito, pero poco. Está claro que hay cosas que se pueden hacer mejor y que la Real te pueden meter tres o cuatro contraataques y que tienen buenos jugadores. Anoeta no es un paseo triunfal ni para el Barça ni para ningún equipo".

Gerard Piqué y Marc-André ter Stegen fueron dos de los protagonistas de la rueda de prensa post partido. El Txingurri habló del papel del catalán dentro del campo y de las dificultades con las que se encontró: "Cerraban la salida de Piqué y nos costaba cambiar el juego. Al tener tanto dominio del balón se metían atrás y juntaban las líneas. Cambiamos para dar una vuelta más y entrar por el otro lado, luego entramos por la derecha y la izquierda".

El guardameta alemán fue todo un muro y salvó al Barça del empate e incluso de la derrota. Ganó dos mano a mano con Juanmi y Oyarzabal y no le tembló el pulso a la hora de luchar por balones cerca de la línea de gol: "En un par de jugadas nos ha salvado pero hay que recordar que este es el trabajo del portero, igual que el del delantero es meter goles".

Ernesto Valverde hizo también un balance pensando a largo plazo: "Han sido tres puntos muy sufridos, muy difíciles tal como se había puesto el partido a favor de ellos. Sabemos que venir aquí, a estos campos, y ganar es complicado. Pero aquí es donde los campeonatos de ganan. Son tres puntos de oro".