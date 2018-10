Aleñá: "Quiero dar el paso al primer equipo"

Carles Aleñá esperaba hacer de esta nuevo temporada su gran oportunidad, pero una traicionera lesión le apartó del terreno de juego durante varias semanas. Inmerso en el proceso de recuperación, el Club le comunicó que continuaría con ficha del filial para poder asumir tranquilamente su puesta a punto.

Volvió en la última jornada ante el Sabadell para disputar sus primeros 30 minutos y, aunque se entrena bajo las órdenes de Valverde, ha vuelto a ser titular con García Pimienta, acumulando 70 minutos más de rodaje.

El equipo no ha podido pasar del empate, sin goles, ante el Peralada en el Miniestadi y Aleña confiesa que transmite un mensaje de confianza a sus compañeros debido a la dureza que exige la categoría: "Les transmito que es complicado ganar, que el nivel es difícil, pero que estamos preparados. La mayoría de jugadores son muy jóvenes pero ya no son juveniles".

Etapa de transición con el primer equipo

Preguntado por su estado de forma el canterano afirma sentirse ya recuperado y ansía poder disputar el encuentro en su totalidad: "Personalmente me encuentro bien aunque es una lástima el empate" decía para añadir: "Nos vamos con malas sensaciones, pero aprenderemos y nos acostumbraremos".

"Riqui lo tiene todo para triunfar"

El catalán explicaba que no ha hablado de cuántas semanas deberá jugar con el Barça B, aunque reconoce que serán pocas ya que lo asimila como una etapa cerrada: "No se ha hablado de cuántos meses estaré en el filial; espero que no sean muchos partidos de adaptación en el B porque quiero dar el paso al primer equipo".

Otro jugador que se encuentra en una situación parecida es Riqui Puig, aunque García Pimienta confía en él como alma de este filial azulgrana. Carles Aleñá se ha sumado a los elogios al joven de la cantera: "Riqui Puig es uno de esos jugadores que lo tienen todo para triunfar en Can Barça. Le gusta mucho tocar y nos entendemos fácil, aunque no nos conozcamos tanto", sentenciaba el centrocampista azulgrana.