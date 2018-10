Sergi Roberto: "Es un placer tener a Ter Stegen"

El Fútbol Club Barcelona ha sumado tres puntos perfectos después de haber remontado un 1-0 en contra y así, ha logrado superar a la Real Sociedad de Asier Garitano en LaLiga Santander. Gracias a los goles de Luis Suárez y Ousmane Dembélé y también por una exhibición espectacular de Marc-André ter Stegen, el equipo azulgrana ha podido lograr la victoria en el nuevo Anoeta.

El once inicial

El técnico barcelonista Ernesto Valverde arrancó el partido con una alineación en la que Sergi Roberto salía como centrocampista junto a Rafinha Alcántara e Ivan Rakitić, mientras que Sergio Busquets y Philippe Coutinho empezaban en el banquillo. Además, Nélson Semedo jugó como lateral. Con esta alineación, el juego del equipo no tenía mucha fluidez y tampoco mucha intensidad y por ello, Ernesto Valverde tuvo que hacer cambios después del pitido inicial de la segunda parte, de cara a cambiar la dinamicá del partido.

Si no hubiera sido por la gran figura de Marc-André ter Stegen, la remontada del equipo no hubiera sido posible. El portero alemán, que fue clave para que los de Ernesto Valverde se pudieran llevar los tres puntos a casa, realizó dos paradas que permitieron que la Real Sociedad no ampliara su ventaja en el marcador. Primero, frenó el disparo efectuado por Theo Hernández y después, atajó con solvencia el de Juanmi, manteniendo el marcador con 1-0 a favor del conjunto vasco. Su gran actuación en el campo de Anoeta ha provocado que sus compañeros no le dedicaran más que elogios y Sergi Roberto ha sido unos de los primeros en hacerlo: "Es un placer tener a Ter Stegen. Él siempre nos ayuda. Estamos contentos de tenerlo con nosotros."

En el minuto 63, Luis Suárez abrió el marcador para un Barcelona después de un saque de esquina y justo tres minutos después, Ousmane Dembélé fue el autor del segundo y último gol del conjunto catalán. Además, el lateral de Reus, Sergi Roberto, ha valorado el partido en el que los hombres de Ernesto Valverde han sufrido mucho para lograr el último triunfo de la competición liguera: "Es importante ir a Barcelona con los tres puntos y poder pensar ya en la Champions."