Jagoba Arrasate: "No estamos siendo solventes fuera de casa"

A la conclusión del partido disputado en el Nou Estadi de Tarragona entre Nàstic y Osasuna (el encuentro finalizó con victoria local por 1-0), Jagoba Arrasate compareció en la habitual rueda de prensa para hacer la respectiva valoración acerca del encuentro realizado por los rojillos. En la misma se mostró crítico con el equipo, especialmente tras el parón realizado y con una segunda mitad donde Osasuna estuvo irreconocible.

Dos partes diferenciadas

Arrasate: “es una oportunidad perdida” De más a menos, esa podría ser la causa y el resultado final el reflejo de lo acontecido en el estadio tarraconense por parte de Osasuna. Así lo reflejaba Arrasate en la rueda de prensa donde reconoció que se había desaprovechado una nueva oportunidad a domicilio, en palabras del propio técnico “es una oportunidad perdida”.

El Nástic – Osasuna se trató de un encuentro por fases. En el primer periodo, los visitantes salieron más asentados donde, el rival apenas inquietaba y Osasuna lograba asomarse a la portería defendida por Becerra. Tras el descanso y con la lluvia todo cambió; los granas se liberaron de presiones y comenzó a buscar el área rojilla, buscando y encontrando el premio del gol que, a la postre acabaría decidiendo el encuentro. “No estamos consiguiendo ser solventes fuera de casa y hoy que parecía que en la primera parte el equipo estaba mejor y podíamos adelantarnos al final no ha sido así”, afirmó.

La segunda parte fue clave

Arrasate: Si queremos estar arriba tenemos que ser solventes fuera de casa y hasta ahora no lo estamos consiguiendo". La lectura de Arrasate valorando el encuentro en su conjunto fue de una primera parte donde, el rival apenas inquietaba y sin completar un gran partido se llegó al otro área. Tras el paso de los jugadores por vestuarios, el equipo comenzó a mostrarse errático, debilidad que supo leer el conjunto de Gordillo para dar un paso adelante. “Hemos dado facilidades, nos han hecho el gol y luego hemos ido a la heroica pero era tarde. Si das facilidades al final pierdes. Creo que no estábamos haciendo un partido brillante pero creo que más o menos estábamos bien, sin sufrir mucho y teniendo ocasiones. Y no sé por qué a partir de ahí hemos estado blandos en un par de acciones, el equipo se ha empezado a partir también y el gol es fruto de ello”.

Hay bastante trabajo por delante y más en lo referente a los encuentros disputados fuera de casa donde el equipo ofrece una imagen limitada y alejada de su potencial. Queda trabajo para analizar y corregir, especialmente tras la segunda mitad jugada en Tarragona. La autocrítica es clara en ese sentido, máxime si el deseo del equipo es acabar en la zona alta de la clasificación de plata. “No entiendo por qué el equipo ha dado un bajón tan considerable a partir de ahí. Si queremos estar arriba tenemos que ser solventes fuera de casa y hasta ahora no lo estamos consiguiendo".