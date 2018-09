Derrota sobre la bocina

... Y el gol todavía no llega. El Real Valladolid lleva cuatro partidos en esta liga y, por el momento, no ha marcado un solo gol. Así suena preocupante y lo es. El año pasado, el equipo se apoyaba en Jaime Mata, que era el encargado de marcar los goles, pero este año Mata no está y eso está pasando factura.

Con la expectación de si se levanta el césped, que en algunos momentos si lo hizo, el protagonista del encuentro fue Ronaldo Nazário, que estuvo en el palco viendo a su equipo.

El conjunto dirigido por Sergio González ha caído frente al Alavés por 0-1. Gol de Ibai Gómez, tras un contraataque que sentenció en el minuto 93 y que supuso un jarro de agua fría que sienta muy mal.

El encuentro comenzó con los dos equipos a verlas venir. Son dos conjuntos que son parecidos y que juegan igual. Defender y salir a la contra.

Los primeros minutos fueron del Real Valladolid que era que comenzó a llevar la batuta del juego. Tenían las ocasiones, pero las enviaban fuera o las atajaba Pacheco.

La banda izquierda, la de Toni Villa y Nacho, fue la que tuvo el protagonismo en la primera parte. Las ocasiones llegaron por esa zona, pero sin concretarse.

Con las intenciones del conjunto blanquivioleta, Anuar lo intentaba desde lejos y Keko hacía lo propio de cabeza en los primeros instantes del encuentro. También el Alavés quiso probar fortuna en la primera parte, pero Masip volaba para interceptar el esférico.

El dominio pucelano aguantó 20 minutos hasta que Jony hizo una jugada, con carrera incluida, que se marchó rozando el poste izquierdo.

Toni Villa, el mejor de los pucelanos, lo intentó un par de veces, tras el parón por la hidratación, con jugadas individuales, pero la defensa se encargaba de cortarle. El encuentro al descanso llegaría con el 0-0 inicial. Ocasiones para ambos conjuntos, pero sin concretarlas.

Ivi intenta salir del paso de dos rivales | LaLiga

Tras el paso por vestuarios, el equipo cambio la cara. Toni y Plano, desaparecido en la primera parte, tuvieron ocasiones peligrosas. Otro de los que tampoco apareció en la primera parte, Enes Ünal, pudo hacer el primer tanto, pero el central Laguardia interceptó dicho disparo.

El Alavés intentó adelantarse con Guidetti, pero su remate de cabeza se fue pegado al poste izquierdo, que metió el miedo en el cuerpo a Zorrilla. Sergio González, viendo que comenzaba a llegar el tramo decisivo, hizo cambios. Metió a Michel y Dujen Cop por Anuar y Enes Ünal para dar frescura al equipo e intentar el gol.

Jugada decisiva

Con la entrada al campo de Michel, el equipo lo notó. Un pase suyo a Keko Gontán lo dejó solo delante de Fernando Pacheco, que le ganó la partida en el mano a mano y mantuvo con vida a su equipo. En ese momento pudo darse el 1-0, pero tuvo suerte.

A falta de diez minutos para el encuentro, Sergio González hizo debutar a Ivi López, que entró por Keko Gontán, tres minutos después del fallo.

Cuando parecía que el resultado iba a ser gafas (0-0), el Real Valladolid obtuvo un córner, pero se convirtió en un contraataque letal de los vitorianos. Cabalgada de Jony, pase atrás y zurdazo al ángulo de Ibai Gómez para hacer el 0-1 y que el Alavés se llevara los tres puntos y el conjunto blanquivioleta se fuera de vacío. Dos puntos de 12 posibles, con cero goles a favor, algo que es alarmante a estas alturas.

El conjunto blanquivioleta descansa mañana y, a partir del martes, comienza a preparar la visita a Balaídos, que visitará el sábado 22, a las 16:15 horas.