El Cacereño se lleva el derbi

Los de Adolfo Muñoz salieron muy bien plantados al verde, seguros de su idea de juego en un campo siempre complicado por el tipo de superficie y por las reducidas dimensiones del mismo. Los primeros compases del partido fueron de tanteo, pero poco a poco los verdes se hicieron dueños del partido. Álex Rubio comenzó haciendo una buena labor en ataque, atrayendo a los centrales locales para generar espacios y así provocar el movimiento de sus compañeros para llegar a la meta local. Poco a poco, fueron llegando las oportunidades hasta que en el minuto 10 de partido, Marcos Torres, gracias a una asistencia de Álex Rubio, hacía el primero para los verdes, por medio de una volea en el área pequeña en la que no pudo hacer nada el meta local David Jiménez. Este nuevo gol del vigués, demuestra lo bien que se la da al el municipal de Arroyo de la Luz, donde ya marcó 3 goles en Copa Federación.

A los pocos minutos, Álex Rubio sufrió un tirón que le dejo renqueante, por lo que tuvo ser sustitudo por el nuevo fichaje Alex García, “Collantes”, que debutaba en partido oficial con el Cacereño tras su reciente fichaje. El Arroyo buscaba generar peligro y lograr la igualada, pero no disponía de ocasiones claras. En el 25’ de partido, Eloy se llevó una patada en la boca por parte de un futbolista local. Gracias a esta, Gustavo lanzó la falta generando mucho peligro para David Jiménez, el cual se tuvo que emplear a fondo. La ocasión más clara que tuvieron los locales fue un tiro lejano de Alberto Núñez, pero no inquietó a Bernabé. Llegando al final de la primera mitad, el Arroyo dio un paso adelante y mostró una mejor cara, pero no consiguió el tanto del empate.

El Cacereño sentenció en la segunda mitad

Tras la reanudación, la nota dominante fueron las continuas faltas y parones que decretaba el colegiado. Debido a esto, los ataques de ambos conjuntos se quedaban en nada. Aún así, el Cacereño seguía teniendo el control del partido, generando ocasiones como un disparo de volea de Chechu que se marchó fuera por poco (54’). A renglón seguido, el debutante Collantes puso un buen centro para que Gustavo Berraco rematase de cabeza al fondo de las mallas e hiciese el 0-2 (57’). Gracias a este tanto, el Cacereño dejaba sentenciado el encuentro.

El entrenador local, Miguel Ángel Ávila, buscó cambiar el partido por lo que realizó el primer cambio, dando entrada a Aitor en lugar de Alberto Núñez. A pesar de cambiar a sus futbolistas y realizar ajustes, el Arroyo ya poco podía hacer. Los de Adolfo Muñoz continuaban buscando un nuevo gol, llegando con peligro como Marcos Torres en el 73’ al cual le anularon el gol por fuera de juego. Al poco tiempo, Luismi tuvo el tercero en sus botas con un buen disparo que paró David Jiménez y Collantes intentó el gol olímpico con un córner que dio en el palo (81’). El nuevo fichaje verde demostró buenas ideas en las jugadas a balón parado, tanto en los córners como en las faltas.

No hubo tiempo para más y el partido acabó con la victoria para los visitantes, que ya suman 12 puntos de 12 posibles. Mientras tanto, el Arroyo no sigue sin conocer la victoria y continúa con un único punto de los 12 que se han jugado, ocupando la parte baja de la clasificación.

Ya en rueda de prensa, Adolfo Muñoz se mostraba satisfecho del resultado en un campo complicado, así como declaraba que la diferencia del partido había estado en “las áreas”, ya que en su área no tuvieron “peligro del contrario”, y elogió el trabajo defensivo de sus futbolistas. Al ser preguntado por Álex Rubio, lesionado durante el partido, declaró que la lesión había sido “en la pierna que no tenía mala” y que es un jugador que el Cacereño “necesita”.