Un inicio notable del Granada CF

Ilusión es lo que transmite el Granada CF de Diego Martínez, que ha empezado la temporada rozando la perfección, inimaginable a principios de la misma o cuando se cerró el mercado de fichajes, dejando a una plantilla corta, limitada por el margen salarial. Sin embargo, el gran trabajo del preparador gallego está dando sus frutos y el equipo ha sumado 11 puntos de 15 posibles, además de transmitir buenas sensaciones a la hora de jugar. Pero desde el club y desde la afición llaman a la cautela, porque la Segunda División es muy larga y el objetivo es llegar, en primer lugar, a los 50 puntos, los que marcan la salvación.

Este buen inicio, con cinco jornadas iniciales puntuando, no lo repetía el Granada CF desde el siglo pasado, concretamente desde la temporada 1973/74, cuando los rojiblancos militaban en la máxima categoría del fútbol español. Los nazaríes comenzaron la temporada con dos victorias (0-2 en la jornada inaugural ante la Real Sociedad y 1-0 frente al Sporting de Gijón en la jornada cuatro) y tres empates (1-1 frente al Real Madrid, Castellón y Murcia). Nueve puntos de quince posibles que lo situaban en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Precisamente, fue esa temporada cuando el Granada consiguió alcanzar la posición más alta en Primera División, la sexta, con 36 puntos, a tres de diferencia del Athletic Club, que era el equipo que marcaba la zona que daba derecho a jugar competiciones europeas.

Ahora, el Granada CF incluso ha mejorado esa cifra, con dos puntos más, once, tras tres victorias consecutivas (Osasuna, Extremadura y Rayo Majadahonda) que se unen a los dos empates de las dos primeras jornadas (Elche y Lugo). La temporada pasada, el equipo nazarí también encadenó en tres ocasiones tres victorias consecutivas, pero no tan pronto como en la presente. De momento, todo parece ir sobre ruedas, aunque todo el mundo es consciente de que, en algún momento, podrían llegar los malos resultados. La próxima parada, Riazor, ante un Deportivo que aunque no ha comenzado de la mejor forma posible el campeonato liguero está llamado a ser uno de los claros aspirantes al ascenso. Lugar idóneo para comprobar el verdadero nivel de los de Diego Martínez.