Paco López: "Jugando así ganaremos más partidos que perderemos"

Paco López compadeció en la rueda de prensa rutinaria tras el partido ante el Espanyol. El valenciano sufre su cuarta derrota al mando del banquillo de los de Orriols ante un viejo conocido de la afición granota, Rubí. El natural de Silla expuso su particular punto de vista, reivindicativo cuanto menos, en la segunda derrota de la temporada.

"Nuestra propuesta es llegar al área rival y lo hemos hecho, hemos tenido ocasiones, algunas de ellas claras", afirmaba con contundencia un Paco López que cree firmemente en su estilo de juego. No obstante se mostró crítico en ciertos aspectos y subrayó que el equipo ha de ser más certero en el último pase, en la finalización, en líneas generales.

Por otra parte quiso destacar la igualdad de un encuentro que el Espanyol terminó llevándose, un partido en el que el Levante sucumbió ante la pegada de los de Rubí. "Excepto un tramo de 20 o 25 minutos del primer tiempo en que el Espanyol ha tenido mucha posesión, que la suele tener, y te obliga a jugar en campo propio, el resto del partido ha estado bastante igualado". Con un positivo, "Jugando así ganaremos más partidos que perderemos", terminó de analizar el encuentro ante el equipo catalán para adentrarse en otros aspectos.

Criticado en cierto modo por un planteamiento algo ofensivo en un sistema proyectado de forma defensiva desde que aterrizó en Valencia en aquel partido ante el Getafe, Paco, pasó a hablar del doble pivote formado por Bardhi y Campaña. "Ha costado, sobre todo en el primer tiempo. Sabíamos que no íbamos a discutir mucho la posesión pero sí tenerla algo más con Campaña y Bardhi, sumando pases podían aparecer los espacios. Bardhi ha estado muy trabajador sin balón y esa era la idea, ganar el partido de esta forma". Seguidamente le quitó hierro al asunto de la acción "dudosa" para una parte del público en el gol del Espanyol. "No voy a entrar, son los árbitros los que deciden y no se puede hacer nada tanto si es falta como si no".

Cierto es que el Levante de López, pese a los resultados de las últimas jornadas, no ha dejado de creer en un estilo de juego que llegó a sorprender a más de uno en el final de la pasada campaña, pero errores ante Celta, Valencia y ante el Espanyol mismamente han costado puntos que bien pueden valer oro al final de temporada. "El gol fue una pérdida y vuelvo a repetir en el inicio del segundo tiempo el Levante estaba mejor que el Espanyol con todos los respetos" afirmaba un Paco que ya piensa en el encuentro ante el Sevilla. "Mientras la sensación sea de tratar a los rivales de tú a tú, con oportunidades, como ha sido en Cornellà, hay menos preocupación", destacó el técnico valenciano antes de tratar asuntos como el porqué de las suplencias de Vukcevic o Prcic o la aportación de Mayoral al equipo.

"El chico nos ha dado movilidad el rato que ha salido. Ha estado incluso cerca del gol en un par de ocasiones, ha estado bien". Habló de un Mayoral que en la segunda parte debutaba con el Levante en la Liga Santander.

Paco acababa así la rueda de prensa del partido ante el Espanyol. El Levante se verá las caras en la próxima jornada el domingo a partir de las doce ante el Sevilla en el Ciutat de Valencia.