Real Oviedo: Edu Cortina vive el debut soñado

Eduardo Cortina García, nacido en Oviedo el 25 de septiembre de 1996, es el jugador que más años lleva dentro de la disciplina del Real Oviedo de manera ininterrumpida, al haber sido fichado por el club asturiano cuando todavía no había terminado la educación primaria justo con el cambio de benjamines a alevines.

Residente en el barrio de La Florida, "Edu" para los más cercanos, o "Cortina" dentro del mundo del fútbol, lleva viviendo el Real Oviedo desde mucho antes de su fichaje por el club carbayón, ya que cuando era un niño ya adoraba al club de su ciudad y era fácil verle por la calle vistiendo la equipación azul. Con el paso de categoría, dejó las filas del Juventud Estadio para formar a ser parte de la cantera del equipo de sus amores, el Real Oviedo, con el que comenzó la mayor de sus aventuras. Sin embargo, ese mismo verano ya recibió su primera alegría futbolística, al coronarse campeón de España con la Selección Asturiana de Fútbol.

A partir de ese momento, Edu Cortina ha vivido todo tipo de experiencias con el conjunto de la capital asturiana, desde haber salido en la película Carlitos y el Campo de Los Sueños, en la que hizo de jugador alemán (entendible dado su aparencia física), al reciente ascenso a Segunda B con el Real Oviedo Vetusta, del que es capitán. De hecho, Cortina ha portado el brazalete con la letra "C" en la mayor parte de los equipos de los que ha formado parte de la cantera azul, mostrando que no solo es un jugador importante en el campo, sino que se ha ganado el respeto de compañeros y entrenadores todos estos años.

Edu Cortina, durante un entrenamiento en El Requexón | Imagen: Real Oviedo

Desde hace un tiempo, su mayor sueño ha sido el de debutar con el primer equipo. En la temporada 2016/2017, Fernando Hierro requiere de sus servicios durante un entrenamiento por la lesión de un futbolista de la plantilla, y ese fue el primer momento en el que se vio dentro de la dinámica del primer equipo. Con la llegada de Anquela, la presencia de Edu Cortina durante la pretemporada fue fija en los dos últimos años, ganándose elogios en los encuentros que disputó de preparación. En el estreno liguero de la pasada campaña ante el Rayo Vallecano, fue su primera convocatoria, pero a pesar de incluso saltar a calentar, el míster azul no le hizo entrar al campo dado el resultado. Su primera titularidad iba a ser ante el Numancia en la Copa del Rey de la misma temporada, pero durante el calentamiento se luxó el hombro y finalmente se quedó a escasos minutos de cumplirlo.

Después de que las lesiones impidieran a Edu entrar en una nueva convocatoria con Anquela, el ovetense se centró en la temporada con el Vetusta y fue de los partícipes del ascenso a Segunda B, la misma categoría en la que fue recogepelotas para el primer equipo varios años atrás. En la nueva campaña, después de otra gran pretemporada, entró en varias convocatorias consecutivas, aunque por culpa del resultado, el entrenador jienense no creyó oportuno introducirle en el verde y su estreno se hizo esperar hasta el partido de Copa del Rey ante el Mallorca en el que los azules perdieron la eliminatoria. Por culpa de la lesión de Tejera, Anquela movió ficha y confió en el hombre que más tiempo llevaba esperando por una oportunidad así, y no defraudó. Finalmente, apenas cinco días después, se cumplió el sueño de Edu de estrenarse también en Segunda División, en este caso en la victoria por 0-2 ante el Lugo, quedándole así solo el deseo de verse en el Carlos Tartiere como jugador del Real Oviedo.

Muchos otros jugadores han llegado a debutar con el primer equipo, pero ninguno ha sido tan especial para la afición carbayona como el de Edu Cortina, por ser alguien que ha trabajado tanto durante su vida por conseguir ese sueño, por ser el hombre que más años lleva vistiendo la zamarra azul, por amar al Real Oviedo antes siquiera de amar el fútbol. Un estreno merecido, ahora, ya solo queda el Tartiere.