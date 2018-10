Real Sociedad-  FC Barcelona: puntuaciones de la Real Sociedad, jornada 4 de la Liga Santander

Aritz Elustondo abrió el marcador en el estreno del Nuevo Anoeta, entrando en la historia al ser el primer jugador en marcar en el nuevo estadio y conseguir el gol 3.300 en Liga de la Real. El central beasaindarra remató con la zurda de primeras y dio una alegría a la afición volcada con el equipo, más metida en el encuentro y animando en todo momento con más fuerza que nunca, al estar las gradas cercanas al campo.

La primera parte se fueron con ventaja los realistas. Aritz realizó un partidazo, defendiendo a Suárez y ganándole la partida, y sacando el balón de la defensa con maestría. Sin embargo, en la segunda parte con la entrada de Coutinho y Busquets el Barcelona mejoró su juego, y en dos jugadas a balón parado, donde Rulli falló en la salida y no cogiendo el balón, dejó dos rechaces a Suárez y Dembélé dentro del área y no perdonaron. Antes Juanmi por triple partida, Oyarzabal y Theo perdonaron la sentencia y marcar el 2-0 definitivo.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Asier Garitano

7| El entrenador bergaratarra metió un once lleno de centrocampistas para dar equilibrio en esa zona, y ponerle a Barcelona más dificultades para generar juego. Lo consiguió en la primera parte, pero en la segunda la entrada de Coutinho y Busquets, unida del cansancio por correr detrás del balón echó por tierra su planteamiento.

Rulli

4| El portero argentino falló en los dos goles. A pesar de sus paradas a Piqué en un remate de cabeza después de un córner y una estirada a tiro de Coutinho, en dos salidas al área estuvo blando y dejó dos balones a placer para Suáre y Dembélé, en los dos goles del Barcelona.

Zaldua

6| Defendió a muy buen nivel durante todo el partido. Superó a Dembélé en la mayor parte de las jugadas, y apenas fue al ataque al centrarse en realizar ayudas defensivas a Aritz para cerrar pases a su espalda.

Aritz

8| Marcó el primer gol del Nuevo Anoeta y el 3.300 de la Real en Liga. El central beasaindarra cuajó un partido sin fallos, despejó todos los balones, sacó el balón jugado con calidad y precisión, utilizo su cuerpo y velocidad para defender.

Héctor Moreno

7| Demostró su jerarquía dentro del campo. En la zona defensiva es el líder, se anticipa a los movimientos de los delanteros rivales, y en el juego aéreo es un arma ofensiva como ocurrió en la asistencia de gol a Aritz.

Theo

8| Un puñal en la banda izquierda. Ofensivamente es un portento físico, rápido, desborda una y otra vez, dando al equipo velocidad y opciones de ataque por su banda. Le cuesta bajar y no cierra bien los espacios, pero es muy vertical y se ofrece siempre.

Zubeldia

7| Correcto en los robos de balones. Con Garitano lo está jugando bien, realiza el trabajo sucio, está bien colocado y se convirtió en el muro defensivo para los centrocampistas culés, no pasó ningún balón.

Illarramendi

6|No pudo brillar porque la Real en esta nueva etapa no tiene la posesión del balón y juega a defenderse, buscando las contras. No está luciendo su fútbol, y tiene limitaciones en defensa porque no es un jugador físico sino técnico.

Zurutuza

6| No le llegan balones, y no puede mover el esférico como le gusta. Solo se le puede juzgar por defender, y lo hace bien deteniendo a Messi y Roberto por el centro, pero su punto fuerte es la llegada desde segunda línea. Falló en el despeje del 1-2 al no cerrar hacia el punto de penalti.

Pardo

8| Ha ganado relevancia en el once. Jugó de mediapunta y presionó en el centro las salidas de balón de Piqué y Umtiti. Se gustó en las contras, llevando bien el balón y asistiendo a Oyarzabal en las contras. Centró en el 1-0, tiene un guante en su pierna derecha.

Oyarzabal

8|Le faltó el gol para redondear el partido. Defendió a Alba impecable, y presionó como el que más arriba. Provocó la falta del gol, y jugó en la banda izquierda, llevando las contras y dando un pase de lujo a Juanmi.

Juanmi

7|No tuvo su día en la definición. Donde mejor va es en el remate, pero ayer falló dos ocasiones, al hacersele la portería pequeña con Ter Stegen. Jugó bien fuera del área, recibiendo balones y controlando, dando calma al juego realista.

Merino

6|Lo que jugó lo hizo bien. Le faltó llegar más al área rival, y colgar balones para buscar el empate. No tuvo ninguna ocasión, pero podía haber utilizado su físico y altura para ganar duelos aéreos. Dio un pase por arriba a Juanmi magistral, que hubiera sido el 2-2.

Sangalli

s.c| Entró en el minuto 80. No tuvo tiempo para mucho, alguna jugada de conducción bien llevada y poco más para el canterano.

Bautista

s.c No recibió balones dentro del área, y eso para un delantero centro es síntoma de pasar desapercibido. Solo apareció para bajar balones y dar velocidad al juego, con Juanmi de delantero y él de segundo punta.