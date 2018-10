El 'nuevo' Anoeta ya brilla en Donostia

El nuevo Anoeta acogió su primer partido el pasado sábado en un choque de altos vuelos. La tarde prometía. La Real Sociedad recibía al vigente campeón de la Liga Santander y, además, Imanol Agirretxe iba a ser homenajeado en los prolegómenos del encuentro.

La afición donostiarra se preparaba para un día tan esperado como este. El día más ansiado desde que Anoeta empezó a ser el feudo del conjunto txuri-urdin. El nerviosismo y la ilusión se palpaban en el ambiente pues, días antes, la Real Sociedad publicaba en sus redes sociales galerías de fotos y vídeos de la evolución del templo realista.

La hora se acercaba y las 16:45 horas llegaron. Pasillo de ambos clubes para rendir un emotivo homenaje al pistolero de Usurbil. La Real Sociedad le otorgaba la insignia de oro y brillantes mientras que el club catalán también recompensó su carrera con un premio.

Cuando Imanol se acercó a la portería y chutó a gol, la grada Aitor Zabaleta estalló. Una grada que alzó sus bufandas cuando el himno sonó. Una grada que entono el nombre de Aitor Zabaleta en señal de respeto. Aitor es un icono. La grada Aitor Zabaleta no paró de cantar y bailar durante todo el encuentro. Y volvió a estallar de júbilo cuando Aritz Elustondo reventó la portería de Ter Stegen.

No solo dicha sección del campo, sino todo el estadio estuvo espectacular durante todo el partido. Se nota el cambio, y mucho. Sin duda es uno de los mejores fichajes de la presente temporada. El nuevo Anoeta va a dar muchos puntos a la Real Sociedad. Y si no que le pregunten a los jugadores si es lo mismo notar el calor de su gente casi en sus oídos que a metros de distancia. Y si no que se lo pregunten al árbitro.