Baraja: "Nos hemos dejado todo por los tres puntos"

"Creo que intentamos todo, hemos tratado de mejorar en cosas que no veníamos haciendo bien. Hicimos en buen partido en cuanto a lo que es tratar de hacer todo lo posible por manejar el juego y llegar portería rival. Generamos las situaciones y no hemos sido capaces de materializarlas" dijo en el primer análisis sobre rendimiento del equipo.



"Nos fuimos con uno al descanso. Si nos vamos al resultado, lógicamente, no era lo que buscábamos. Pero si nos vamos al trabajo, al esfuerzo y lo que el equipo ha tratado de proponer no podemos pedir mucho más. Nos hemos dejado todo por los 3 puntos y no ha podido ser." Apunta a seguir creciendo en el proceso y destacó puntos positivos. La presión alta y la recuperación efectiva en 3/4 le dió al Sporting muchas chances en el primer tiempo y seguramente, desde el cuerpo técnico, apunten a seguir trabajando esos movimientos en la presión que hoy se vieron trabajados y dio sus frutos.



Con respecto a la actuación del colegiado dijo "ha coincidido un poco en estos ultimos partidos y creo que ha incidido en el resultado final." Haciendo referencia al penal en favor del Sporting no sancionado en el primer tiempo.



Sobre el rival aclaró que "el premio a lo que había hecho Numancia en el primer tiempo no ha sido justo."



"En el segundo tiempo hicimos todo lo posible para ganarlo pero no lo hemos conseguido. Lo hemos intentado hasta el final, de hecho en la ultima acción hemos hecho un palo y es una lastima que ese esfuerzo no haya tenido la recompensa de algún gol mas y sumar los 3 puntos." Analizó el trabajo del ST, en el que se notó una merma futbolística y de intensidad por parte del equipo.



"Hemos tratado de modificar buscando frescura por fuera con dos extremos nuevos. Ellos tenían dos extremos jugando de laterales y tratamos de buscar esa profundidad con Lod de 'doble ocho' o 'segunda punta' para tratar de generar fútbol. En la parte final acabamos con dos puntas tratando de buscar todas las posibilidades posibles." dijo sobre las variantes buscadas desde el banco que fueron Álvaro Jiménez por Carmona, Pelayo Morilla por André Sousa y Neftali por Lod. Desarrolló el 4-3-3 hasta el ultimo cambio que paso al 4-4-2 con Djurdjevic y Neftali en punta. Ninguna de las variantes le quito la imprecisión que lo limita a crear juego en 3/4. Problema que viene siendo constante, sobre todo en los finales de partidos.



Le preguntaron qué es lo que mas le preocupa al día de la fecha y como cree que va el proceso de adaptación de los refuerzos teniendo en cuenta la cantidad y el rearmado del plantel en el ultimo mercado. Respondió "Creo que lo mas importante es el día a día, partido a partido, viendo lo que el equipo va dando. Hemos mejorado en cosas pero esa jugada puntual nos ha llevado a entrar en el ST en un partido mas igualado que la primera en la que hemos tenido mas control. Debemos saber hacer bien el análisis de lo que hemos visto y tratar de sacar lo positivo. Hemos metido gente nueva que venía apretando para jugar. En el proceso de ajustar el equipo a todos nos gusta ganar pero hoy no ha podido ser." Reconociendo que el armado del 11 de gala sigue en proceso y la idea tiene sus puntos a desarrollar, siempre con una mirada optimista.



"No es que nos bloqueamos sino que el rival también juega. Ellos han defendido bien y nosotros hemos tratado de llegar por fuera para sacar centros laterales. Ellos han defendido bien ese tipo de situaciones y de verdad que esto es realmente complicado. Mis jugadores han dado todo para obtener el resultado. Creo que el resultado no nos debe apartar del proceso de mejora y crecimiento. No buscamos empatar pero no debemos dejarnos llevar por la pasión del resultado. Tenemos que pensar que en esta dinámica en la que estamos, siendo la jornada 5 tenemos mucho que mejorar, que crecer y trabajaremos para conseguirlo."



Sobre Pelayo Morilla "venía bien. Cuando un futbolista esta en una buena dinámica, un buen momento, hay que darle minutos. Lógicamente, es lo que tratamos de hacer. Está en el proceso de ser profesional, de estar en un primer equipo y hay que tener paciencia con el, tranquilidad para darle sus momentos. Tiene que seguir trabajando para mantener el status que tiene ahora y si no trataremos de que tenga continuidad en el filial. Es importante que cuando salga haga cosas importantes como ha hecho en copa y ha hecho hoy, pero con paciencia y tranquilidad."