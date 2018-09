El análisis: Leo Messi no falla en el pistoletazo de salida

La UEFA Champions League ha vuelto al Camp Nou y lo ha hecho por todo lo alto. Aunque a ráfagas y con la dificultad que ha impuesto el PSV Eindhoven de Mark van Bommel en todo momento, los de Ernesto Valverde han dado el pistoletazo de salida en la fase de grupos de la máxima competición continental de la mejor forma posible: con una goleada protagonizada por un hat-trick de Leo Messi y un gol de Ousmane Dembélé. Con la presión ejercita por el conjunto holandés, los azulgranas no terminaban de encontrar la forma de abrir un marcador que más tarde se estrenaría con un gol de lanzamiento de falta efectuado por el delantero argentino y que supondría el primero de esta temporada europea, a sabiendas de que el empate continuaba en el Giuseppe Meazza de Milán, donde finalmente, el Inter de Luciano Spalletti se ha llevado la victoria con un 2-1 en el marcador y superando a un Tottenham Hotspur Football Club que se adelantaba con un gol de Christian Eriksen en el minuto 53, gracias a los goles de Mauro Icardi y Matías Vecino.

El del Camp Nou ha sido un estreno por todo lo alto. A pesar de que el engranaje del conjunto azulgrana parecía no conectar en la primera parte del partido, la incertidumbre se convertiría en un festín goleador que finalmente dictaría la sentencia definitiva más favorable, haciendo que la victoria se quedara en casa. Con un nuevo horario, el pistoletazo de salida sonaba en el feudo azulgrana en el que Ernesto Valverde decidía apostar por su once de gala en un partido en el que Philippe Coutinho debutaría en la competición europea después de no haber podido participar durante la temporada pasada al haber estado inscrito con el Liverpool de Jürgen Klopp.

La efectividad frente a la perseverancia

Aunque los azulgranas crearon las primeras oportunidades del partido y atacaron con solvencia y efectividad de por medio, el conjunto holandés no se quedaba de brazos cruzados y lo seguía intentando plantándole cara a todo aquel que quisiera entorpecer sus jugadas. A pesar de la autoridad demostrada por los de Ernesto Valverde, los de Mark van Bommel continuaban confiando de la mano de un Hirving Lozano que se acercó en más de una ocasión a la portería de Marc-André ter Stegen siendo avisador y demasiado vertical en sus jugadas ofensivas.

A pesar de que el engranaje azulgrana tardó en encajar, Leo Messi inauguró el marcador atribuyéndose la autoría del primer gol de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2018/19. Con una falta de Nick Vergiever sobre Ousmane Dembélé, el delantero argentino aprovechaba la oportunidad a balón parado que les concedía el árbitro para meterla en la escuadra de Jeroen Zoet, que no pudo atajar el lanzamiento potente que suponía el 1-0.

A partir del gol de Leo Messi, el conjunto holandés no se dio por vencido e incluso mostró la capacidad de poder empatar. Aunque tuvieron muchos intentos, la efectividad no estuvo muy de su parte, siendo la aliada de los de Ernesto Valverde, que finalmente consiguieron una cómoda victoria con un hat-trick del delantero rosarino y un gol del delantero galo, que mostraba su lado más reivindicativo pillando el esférico desde fuera de la frontal, esquivando a dos rivales y ampliando la ventaja.

Una tarde de debuts

Además de la goleada conseguida, todos los focos de atención se ponían sobre los debutantes en la máxima competición continental. El primero en hacerlo fue un Philippe Coutinho que después de no haber podido disputar partidos europeos durante la pasada temporada por haber estado inscrito con el Liverpool de Jürgen Klopp, ha salido en el once de gala elegido por Ernesto Valverde para llevarse la victoria ante el PSV Eindhoven de Mark van Bommel. Con jugadas combinadas y alguna que otra pared, el centrocampista brasileño demostró autoridad en una medular que poco a poco fue creando el juego necesario para dar lugar a la cómoda goleada finalmente conseguida.

Pero además, Clément Lenglet, Arthur Melo y Arturo Vidal se sumaban al centrocampista brasileño debutando con la elástica azulgrana en la máxima competición continental. El central galo, procedente del Sevilla, entraba para suplir el vacío que dejaba Samuel Umtiti en defensa tras ser expulsado. Por otra parte, el compatriota de Philippe Coutinho, Arthur, salía por Ousmane Dembélé después de no haber ido convocado a Anoeta. El toque final lo ponía un Arturo Vidal que tuvo la oportunidad de marcar su primer gol con un remate de cabeza, a pesar de que finalmente no fue así. El centrocampista chileno debutó entrando al terreno de juego por Ivan Rakitić.

Tito Vilanova, entre los más aclamados

En el partido también hubo tiempo para escuchar los cánticos que los aficionados le dedicaban a un Tito Vilanova que a pesar de ya no estar en la entidad por no haber superado un cáncer, siempre será querido en la fábrica de talentos azulgrana y en el Camp Nou. El que fuera entrenador del primer equipo habría cumplido 50 años el pasado martes.