Pellegrino sigue sin encontrar la fórmula de la victoria

Tras el ultimo partido disputado en Butarque, donde el Leganés no pudo hacerse con la victoria hace entre ver las dificultades por las que atraviesan en este arranque de temporada. Pese a realizar unos 65 minutos más que notables, donde incluso Carrillo llegó a errar un penalti, los pepineros con un error defensivo le condenaría el resto del partido.

Pellegrino no logra encontrar su once titular donde en los cuatro partidos disputados de esta temporada, el Leganés ha tenido cuatro onces distintos. La falta de pegada en el ataque hace que el equipo no consiga dominar los partidos y donde los errores defensivos hacen que los pepineros no consigan arrancar. Pese tras producirse su tercera derrota el equipo dejó buenas sensaciones ante uno de los mejores equipos de LaLiga.

La solidez defensiva sigue dejando que desear donde los errores han hecho al conjunto de Leganés perder puntos tanto en San Mamés en el último minuto de partido, como en el último encuentro ante el Villarreal. La mejor versión que se ha podido ver en esta liga, fue la remontada que consiguió frente a la Real Sociedad. Se pudo ver un equipo con ganas, descaró y sobre todo con pegada en unos 45 minutos donde el Leganés mostró el potencial que puede sacar.

LaLiga apenas acaba de comenzar y la competición es muy larga para poder esperar un resultado al final de ella. El Leganés de Pellegrino necesita encontrar esa clave para poder demostrar que ser colista en la liga no es la posición que realmente le representa. La llegada de fichajes en los últimos días de mercado, provoca que estos jugadores necesiten tiempo de adaptarse al club y poder ofrecer el máximo. El siguiente partido pasa por Eibar, uno de los equipos más rocosos de esta liga y más difíciles de hacer frente, donde conseguir una victoria en este tipo de encuentros es lo que un equipo necesita para levantar el ánimo y dar comienzo a una nueva página en esta temporada.