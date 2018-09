Real Oviedo: recuperando la moral en Lugo

La temporada del Real Oviedo ha comenzado con altibajos tanto para jugadores como afición. El estreno liguero en el Tartiere dio buenas sensaciones por el juego demostrado por el equipo, pero dejó un sabor de boca agridulce al empatar a 1 contra el Extremadura, algo que se remedió con la victoria fuera de casa contra el Córdoba por 2-4 y el empate in extremis contra el Cádiz.

Tras los dos encuentros lejos del Tartiere de forma consecutiva, el conjunto asturiano encaraba su segundo partido en su feudo con mucha ilusión por ganar al Zaragoza, especialmente tratándose del Día de Asturias con el que coincidió el choque. Sin embargo, el conjunto aragonés superó al Real Oviedo en todas las facetas del juego y no dio ni un respiro a los carbayones, que marcharon del encuentro habiendo perdido por 0-4. A pesar del resultado, la reacción de gran parte de la afición fue ejemplar, especialmente desde el Fondo Norte 1926, que siguieron animando a sus jugadores, haciéndoles ver que todavía tenían su apoyo.

Los jugadores azules se disculpan por la derrota ante el Zaragoza | Imagen: Real Oviedo

Con la moral todavía afectada, el Real Oviedo viajó a Mallorca para encarar una competición que históricamente no se le ha dado nada bien al conjunto de la capital asturiana, y siguiendo con la costumbre, se perdió el encuentro en Son Moix por 1-0, eliminando directamtente al Oviedo y disipando cualquier opción de recibir a un Primera División en el Carlos Tartiere. Tras estos dos tropiezos, los asturianos encararon el partido de Lugo con algo de dudas, aunque gracias una vez más al apoyo de la afición, que se volvió a desplazar masivamente, las tornas cambiaron.

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para los visitantes, gracias al gol que Joselu, ex jugador del Lugo (equipo con el que logró el premio a pichichi de La Liga 1|2|3), logró en el minuto 6 de partido gracias a una asistencia magistral de Ramón Folch, quien por fin vuelve a la medular carbayona tras la lesión que no le permitió estar en los primeros compromisos azules. A pesar de que el Lugo lo intentó toda la primera mitad, no fueron capaces de capitalizar ninguna ocasión, en parte gracias a alguna mano decisiva de Alfonso Herrero. Ya en la segunda mitad, los de Anquela demostraron que no solo saben jugar con el balón controlado y lanzaron un contraataque combinativo que terminó en un golazo de Javi Muñoz, quien ya se había quedado cerca de encontrar portería en los anteriores encuentros, pero que siempre se quedaba a escasos centímetros de anotar. A pesar de los intentos lucenses de recortar, el Real Oviedo también contó con oportunidades de sentenciar en varias ocasiones sin fortuna, aunque el partido terminó con la victoria visitante y tres puntos más en el casillero azul.

Javi Muñoz y Joselu celebran el segundo gol ante el Lugo | Imagen: La Liga 1|2|3

La reciente victoria en tierras gallegas supone una bocanada de aire fresco para los de Anquela, que comenzaban a verse necesitados de victorias tras dos tropiezos consecutivos, para así encarar el siguiente encuentro ante el Elche de manera más positiva y poder brindarle a la afición la primera victoria en el Carlos Tartiere. Curiosamente, este nuevo Real Oviedo lleva más puntos obtenidos fuera de casa que en la capital asturiana (7 de los 8 en el casillero), y ya ha conseguido la mitad de victorias lejos de su estadio que la pasada temporada, en tan solo tres partidos; sin embargo, se les está atragantando el Tartiere, sitio donde el año pasado sacaron la mayor parte de sus puntos. Ahora toca regalarle un buen partido a su afición en el fin de semana posterior a la fiesta local de San Mateo.