James Igbekeme sufre una rotura de fibras

El pasado sábado, partido frente al Almería, que concluyó con la primera derrota de este Real Zaragoza en liga, se produjo la lesión del mediocampista James Igbekeme.

Las pruebas médicas realizadas al futbolista del Real Zaragoza James Igbekeme en el Hospital QuirónSalud de Zaragoza han reflejado que el jugador sufre una rotura de fibras en el aductor derecho.

Quirónsalud, que es el servicio médico oficial del Real Zaragoza, ha informado sobre esta lesión al club, en la mañana del martes, y ha comunicado que se perderá unas tres semanas.

El técnico Imanol Idiakez pierde una pieza importante en el centro del campo y deberá encontrarle un sustituto para los próximos encuentros, perderá a uno de los mejores centrocampistas de la categoría de plata. La baja del africano se une a la de Guti y Toquero, lesionados hace varios meses y Eguaras que no termina de recuperarse del todo.

Igbekeme está siendo una gran sorpresa en esta liga demostrando valer para el Real Zaragoza. Se había convertido en un jugador fundamental e incluso había anotado un auténtico golazo contra Oviedo. Su importancia en el equipo blanquiazul es tal que ha disputado todos los minutos, también el partido de Copa del Rey frente al Deportivo de la Coruña.

El error, que pudo propiciar su lesión, fue que jugó todos los minutos en el partido de Copa del Rey.

Esperemos que se recupere lo antes posible porque es un pilar fundamental para este conjunto maño. Se tiene que recuperar porque aparte de que es uno de los mejores futbolistas en su posición, hace pases, defiende, ataca, recupera y aunque no hiciese un gran partido frente al Almería, ha hecho meritos para estar en el once de Imanol Idiakez y en el once de los mejores jugadores de segunda división española.