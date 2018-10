Declaraciones de Verdés, Luso e Iriondo tras el partido contra el Granada

Para el YouTube del Rayo Majadahonda primero entrevistaron a Verdés sobre el partido en Granada y la derrota y comentó que fue una pena porque era cierto que venían de una buena racha y buena dinámica pero que todos sabemos que la dinámica no gana partidos y que el Domingo, frente al Granada, desde luego, no fue el mejor día para todos ellos.

Héctor cree que posiblemente la carga de esa semana( que no fue normal, jugando 3 partidos en 6 días) no es una excusa en nada de eso y que el partido las cosas no han salido bien y hay que analizarlo desde ya y que hay que desconectar, dejar que pase un día, descansar y, a partir de ahí, sacar las conclusiones, porque cuando se pierde es cuando más conclusiones se sacan y que no sea una derrota que se quede en nada sino que sirva para las siguiente semanas, para seguir mejorando día a día.

Él cree que, por supuesto, es uno jornada más de 42 que tienen y que queda muchísimo por delante y, al igual que hace 3 días pensaban que eran buenísimo ahora no piensan que son malísimos, es una derrota de 42 jornadas de la competición y tienen que pensar que eso es larguísimo y que todavía les queda muchísimo que hablar, que hacer y que competir con nivel.

Luso afirma que ha sido un día complicado, duro, tenían las ilusiones puestas en ese partido después de la racha de 3 victorias seguidas y que ha sido una pena, en verdad, porque han sido inferiores en todos los aspectos del juego, tanto en defensa como en ataque, tanto con balón como sin esférico, cree que han sido superiores ellos y que hay que reconocerlo y hay que intentar pasar página y analizar por qué han perdido y pensar en el siguiente partido que viene el sábado, el Extremadura, en el Wanda.

Confirma que estaban con ganas de hacer el 3 de 3 pero no ha podido ser y que el equipo jugó lunes y jueves y el Domingo a lo mejor ha acusado era frescura, más que el cansancio, porque en la primera parte ha sido cuando han estado peor y más se ha decantado el partido y no han estado frescos, en verdad, ni han estado dinámicos y que ellos, con el fútbol que practican, precisan de mucha movilidad y necesitan estar bien y no se han hallado en momento alguno cómodos.

Iriondo comentó que tiene que felicitar a los futbolistas aunque no han estado frescos y la precisión desaparece y la condición física no era la adecuada, pero que bastante han hecho con salir ahí con la sana idea de tener la pelota y lo han conseguido durante los primeros minutos y sabían que, para ganar al Granada, tenían que tenerla, pero les ha faltado esa frescura y, pasado los 15 minutos, habían dispuesto de fallos que no son usuales en el equipo como balones no forzados que se entrenan al rival y el oponente es muy bueno y aprovecha esas equivocaciones y he cambiado el partido y el Granada ha crecido y estaban muy frescos y el Rayo no lo estaba, al menos no tanto como en los otros encuentros.

Cree que en la primera media hora han tenido ocasiones muy claras que no las han hecho y, a partir de ahí, cambió el partido y, era autoestima que hubiera crecido y los jugadores hubieran sacado fuerzas de flaqueza en cualquier sitio pero no se ha producido y han comenzado los errores y que ellos han aprovechado y vuelve a decir que está muy contento con el trabajo del equipo y habla de que la semana pasada (sin ser una excusa) les fue muy difícil concentrarse porque les metieron un partido el lunes, miércoles y domingo y se bajaron del avión el viernes para coger un autobús el sábado y no pudieron entrenar en Las Rozas porque estaba la Selección y han tenido que ir a varios campos de Madrid donde les dejaron y dice que, aunque parece una excusa; el equipo, que llevaba una línea seria, comete errores, y es producido por esa falta de estar concentrado y no cree que haya sido porque tenían 3 victorias seguidas y el equipo se lo haya creído, sino simplemente es porque no ha podido el equipo ganar el partido.

Respecto al cambio de Morillas por Varela comenta que fue porque les estaban atacando por todos los lados y en las bandas no se estaba portando bien, no estaba rindiendo y había salido otro compañero que no había tenido su día y, al salir él, le dio un poco más de seriedad por ese lado y estuvo más acertado en definitiva de ahí ese cambio raro.

Felicita al Granada y le desea suerte. Así finalizan unas declaraciones que esclarecen muchas cosas y que dan más ánimos para los aficionados del equipo.