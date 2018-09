Sporting: análisis táctico ante el Numancia (1-1)

Vimos, en el primer tiempo, un equipo dinámico con y sin pelota, que buscó quitar rápido y lo consiguió. A partir de eso se generaron muchas situaciones de gol que podrían haber cerrado el encuentro, pero las imprecisiones típicas en 3/4 de campo rival no se lo permitieron.

Hubo un trabajo mecanizado bien ejecutado. Rompiendo el 4-1-4-1 que espera y cierra espacios, para tener dos hombres en punta presionando. El que acompañó a Djurdjevic en la primera línea de presión fue André Sousa. Carmona-Salvador-Nacho y Lod respaldaron esa presión, y resolvieron muchas de esas recuperaciones y errores rivales que generaron entre el portugués y el serbio. Cuando esa presión no fue exitosa, el equipo se reubicó 4-1-4-1 para esperar sin mayores esfuerzos físicos y los espacios cerrados se dilucidaron cómo venía pasando los partidos anteriores.

La salida de contra con los extremos, cuando el equipo se replegaba, no sucedió en la primera mitad y quedó para la segunda, cuando el mister decidió mandar a la cancha a Pelayo Morilla y Álvaro Jiménez para romper por fuera con dos extremos rápidos, características que Carmona y Lod no tienen.

Las transiciones defensa-ataque no fueron efectivas y esto tampoco sucedió con Jiménez y Morilla en campo.

Con los cambios también vino la modificación del esquema

Fue 4-4-2 desde el ingreso de Morilla por André Sousa, pasando Lod a jugar de punta con Djurdjevic. Luego Carmona por Alvaro Jiménez y Neftali por Lod.

A partir de ahí el equipo no contó más con esa presión alta organizada, perdió intensidad al momento de tener la pelota y volvió a ser el de principio de temporada. Muchas limitaciones en la creación de juego en 3/4 de campo rival.

A lo que apuntó Baraja: un equipo más directo, con posesiones cortas y más explosión por bandas. No fueron efectivos los cambios y esa búsqueda no fue exitosa.

Los ingresos de extremos más explosivos tuvieron como argumento que el Numancia estaba usando extremos como laterales, y Baraja pensó que podía llegar a encontrar mayor cantidad de desbordes y a partir de ahí la situación que diera el gol.

En los minutos finales todo fue desesperación por llegar al arco rival y sucedió lo contrario. Solo un par de aproximaciones de Morilla, incluida la última jugada en ataque del Sporting. En esta situación, el ovetense busco el palo más lejano del arquero y con su derecha saco un disparo a colocar. El portero la envió al córner y se terminaba todo. Vale aclarar que se vió una mejoría en la pelota parada en ataque, no así en defensa. Los córners fueron ejecutados a pierna cambiada y desde la izquierda llegó el gol sportinguista. Carmona lanzó al primer palo fuerte y logró contactar Babin, de muy buen partido.

Desde el banquillo no tuvo mucho más para hacer Rubén. Modificó a tiempo y trató de leer lo que le pedía el partido a sus dirigidos pero sus soluciones no le funcionaron. El equipo perdió los puntos positivos mostrados en el primer tiempo y no pudo sacar a relucir el plan B dispuesto por el míster.

Bien podemos pensar que si el colegiado pitaba falta antes del gol del Depor en Riazor, o ayer cobraba el offside de Villalba podríamos estar hablando de otras cosas. Pero hoy nos toca analizar la situación y, contemplar todas las variantes que nos permite el plantel para armar el equipo más competitivo posible es lo más adecuado. Así podremos meternos en la lucha por el ascenso directo que hoy se ve lejos no por resultado sino por rendimiento.

Con respecto a lo que viene, "solo queda seguir trabajando" apuntó Baraja en la rueda de prensa después del partido.

Aquí es cuando nacen algunos interrogantes: ¿es una plantilla con material para pelear los primeros puestos? ¿Hay más variantes de lo que está alineando Baraja?

Pues mi análisis insinúa que si. El plan A y B deben estar mejor aceitados, el equipo debe responder y sostener físicamente todo el partido con la idea que se le proponga, y para eso Baraja si que tiene variantes. Álvaro Jiménez y Morilla como extremos rápidos y explosivos. Carmona y Lod como ¿extremos? de buen pie y pausa. Abro esos signos de interrogación porque podemos preguntarnos ¿no son una opción para el centro de la cancha y el armado de juego, antes que darle responsabilidades de banda? Y con esto último me refiero a que Carmona y Lod no son jugadores para seguir hasta el fondo a los laterales rivales, y menos para desbordar y buscar el desnivel 1vs1. Sin embargo, si parece que tienen la lucidez para ponerse el cuero debajo de la suela y darle pausa y reflexión a un equipo que escasea de ese material al momento de afrontar momentos complicados del partido. No por no tener jugadores de esas características en el plantel, sino por no probar absolutamente todas las variantes que estos te permiten.

El centro del ataque tiene Djurdjevic como titular indiscutido, aunque no ha mostrado ninguna credencial. Las variantes con las que cuenta el Pipo son Neftali que parece estar varios escalones detrás del serbio, Blackman que aún no ha tenido la posibilidad de concentrar por la lesión que arrastra, y lo que probó en pretemporada: Pablo Pérez. O bien, un jugador con características de centro delantero que también ha jugado en banda, Pablo Fernández.

Nacho Méndez y André Sousa como interiores box-to-box (de área a área) y buen pie también. Sumando a Hernán, Salvador y Cofie como medio centros de corte y juego simple, el Sporting cuenta con un sin fin de variantes de mitad de cancha hacia adelante.

El fondo parece estar ya vendido con Alex Pérez y el solvente Babin. Canella por el lateral izquierdo y sólo pelearán por un puesto Geraldes y Molinero. Claro está que se encuentra lejos de hallar el '11' de gala. Material hay de sobra.

Propongo algunos ‘11’ con variantes que no hemos visto aún:

Mariño; Geraldes, Álex Pérez, Babin, Canella, a mi gusto, deberían ser una fija en el equipo y así lo dispongo. Armo el resto.

4-3-3 con:

Carmona, Cofie, André Sousa; Lod, Djurdjevic, Morilla.

Carmona, Nacho Méndez, André Sousa; Alvaro Jiménez, Djurdjevic, Lod.

Cofie, Nacho Méndez, André Sousa; Lod, Djurdjevic, Carmona.



4-3-1-2 con:

Cofie, Nacho Méndez, André Sousa; Carmona; Lod y Djurdjevic.



4-4-2 con:

Lod o Carmona, Cofie, André Sousa, Morilla o Alvaro Jiménez; Neftali, Djurdjevic



4-2-3-1 con:

Cofie, André Sousa; Lod, Carmona, Morilla; Djurdjevic.

Cómo podrán ver, Carmona por el centro, con opciones de jugar cerca de Lod y no uno en cada banda. Cuando Lod se ubica en una banda, es porque en la otra hay un extremo de los rápidos: Jiménez o Morilla.

Medio campos de doble pivote con Cofie y Sousa. O con 3 volantes con Nacho sumándose. 1 o 2 delanteros y muchas variantes desde lo posicional. Y así podría seguir, porque opciones hay de sobra.

En fin, muchas variantes que no hemos tenido la oportunidad de ver, y por ahí nos generan soluciones que hoy no encontramos. Hasta quizás hemos ido de cabeza a decir que no es una plantilla apta para pelear arriba cuando el Sporting tiene todo para volver a la elite del fútbol. Eso hoy está en manos de Baraja.

Más adelante podremos discutir sobre las decisiones de la dirección deportiva y la política de mercado, pero hoy solo queda tirar todos para el mismo lado, y confiar en el técnico y la plantilla que hay. Más, no va a haber.