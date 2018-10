Jornada de empates en la Tercera División extremeña

Extremadura B 1 – 0 Pueblonuevo

El filial azulgrana inauguró la jornada 4 del grupo XIV de Tercera División así como su bagaje de victorias en casa. No pudo conseguir los tres puntos en su primer partido en Almendralejo ante el Aceuchal, pero en esta ocasión no falló. No obstante, el tanto que les hizo ganar tuvo que venir de penalti por obra de Javi Pérez. Los almendralejenses no fueron muy superiores al Pueblonuevo; de hecho, los visitantes dieron más de un susto en la Ciudad Deportiva de Almendralejo. Agustín tuvo en sus piernas el gol de su equipo en varias ocasiones, pero el Extremadura aguantó el choque y consiguen situarse en la octava posición. El Pueblonuevo, por su parte, baja hasta el dieciseisavo puesto sin haber conseguido aún una victoria.

Calamonte 1 – 1 Olivenza

El decepcionante inicio de temporada que ha llevado a cabo el Calamonte continuó este fin de semana con el empate en casa ante el Olivenza. A pesar de haberse pasado casi todo el encuentro con 1-0 en el marcador gracias al tanto de Enrique en el 19, la superioridad del conjunto calamonteño no fue suficiente para que los 3 puntos se quedasen en el Municipal. El Olivenza jugó su partido con Troiterio como piedra angular de su estrategia y, finalmente, la insistencia por conseguir rascar algo a domicilio dio resultado en el minuto 85 con el gol de Sergio Jaén.

Arroyo 0 – 2 Cacereño

Con la victoria a domicilio de los verdes en el derbi cacereño, los de Adolfo Muñoz se confirman como el principal favorito de la máxima categoría regional extremeña. El Arroyo vio cómo sus vecinos lo arrollaban sin darle oportunidad a realizar un solo tiro a portería. Marcos Torres en el minuto 9 y Gustavo en el 59 le dieron de nuevo a su equipo los 3 puntos que les sirvieron para colocarse como líderes en solitario. La única mala noticia que tiene el líder de la Tercera extremeña es la lesión del delantero Álex Rubio, una de las piezas fundamentales del equipo. Sin embargo, la lesión no reviste de gravedad ya que las pruebas realizadas revelan que se quedó en una simple contractura en la pierna y no se produjo una rotura fibrilar. El Arroyo, por su parte, todavía no conoce la victoria puesto que tan solo ha conseguido sumar un punto en su casa frente al Plasencia.

Castuera 1 – 1 Montijo

En el Manuel Ruiz se enfrentaban dos equipos con números muy iguales para acabar el partido igualándolos aún más. Ambos llegaban con dos derrotas y un empate en sus respectivos estadios y se iban a su casa con dos derrotas y dos empates tras terminar 1-1 en su enfrentamiento. Mati marcó de penalti para los locales en el 35 y no fue hasta el minuto 70 que los visitantes consiguieron empatar el partido. Entre medias, se repartieron en dominio una mitad para cada uno. Sin embargo, el choque se volvió bastante loco tras el gol de Escorial aunque ninguno de los dos equipos pudo volver a ver el esférico dentro de la portería rival.

Valdivia 3 – 2 Plasencia

Valdivia y Plasencia abrían la lata de los partidos que se llevaron a cabo por la tarde y fue su encuentro el que más goles tuvo de toda la jornada. Los de Luismi Álvarez cayeron por primera vez en la temporada y todavía no han conseguido su primera victoria fuera de casa. Comenzaron por delante en el marcador gracias a un gol de Kevin en el minuto 13 desde el punto de penalti. El Valdivia conseguiría el empate antes del descanso sin haber marcado ninguno de sus jugadores, ya que fue Carlos Valverde quien se metió en propia meta. Tendría que pasar media hora de la segunda mitad para que llegase el tercer gol del encuentro a cuenta del local Rober. Manu Moreira puso el 2-2 en el 85 y, cuando parecía que habría un nuevo empate en la cuarta jornada extremeña, Israel puso el 3-2 en el 88 para un Valdivia que suma ya 7 puntos.

Diocesano 1 – 2 Aceuchal

El Aceuchal volvió a ganar y ratifica su grandísimo comienzo de temporada. Tras un primer empate en casa ante el Calamonte, los de Cisqui han conseguido esta jornada sumar su tercera victoria consecutiva en lo que va de curso liguero para situarse terceros en la clasificación con 10 puntazos. En esta ocasión, Albertino y Javi Asensio fueron los encargados de remontar un partido que no había comenzado demasiado bien para los visitantes. Turra puso el 1-0 para el Diocesano en el minuto 20 de la primera parte, aunque el encuentro se fue empatado al descanso. La segunda mitad fue propiedad del Aceuchal, que vio cómo un penalti en el 68’ les daba una victoria más que merecida.

Valdelacalzada 2 – 2 Racing Valverdeño

Lo peor del periodismo deportivo es cuando una tiene que hablar de algo que no sea deporte. En ciertas ocasiones, los periodistas podemos salirnos del guion para contar algo bueno, pero normalmente suele ser por lo contrario, y es lo que pasa con el partido disputado en Valdelacalzada. A pesar de que los locales consiguieron rascar su primer punto en esta nueva temporada gracias a los tantos de Mendoza y Matute, el encuentro entre los dos recién ascendidos fue noticia por la agresión que sufrió el visitante José Mari, precisamente el autor de los dos goles de su equipo. Hubo altercados al finalizar el encuentro, que terminó con cinco expulsados, pero la cosa fue a mayores cuando un individuo bajó de la grada directo a propinarle dos puñetazos al delantero, quedando inmediatamente inconsciente. Afortunadamente, las pruebas que se le realizaron al jugador en el hospital no revelaron daños graves, y éste ha confirmado que ya ha puesto la denuncia a su agresor.

Llerenense 2 – 2 Mérida

El Mérida viajaba a Llerena no solo con la obligación de ganar tras el pinchazo en casa ante el Diocesano, sino también con la necesidad de dejar buenas sensaciones futbolísticas. Pues bien, al menos durante la primera parte, ni uno ni otro cometido se cumplieron. En el minuto 13 saltaba la sorpresa en el Fernando Robina gracias a un gol olímpico obra de Sergio Cebada y, en parte, del portero emeritense Javi Sánchez. Sin embargo, no iba a ser el único golpe que recibiese el Mérida. No habían pasado 15 minutos desde el primer gol cuando Zuri puso el segundo en el marcador. Cualquiera hubiera pensado que los favoritos a liderar la Tercera División extremeña eran los locales. En la segunda parte, los romanos parecieron reaccionar. Cristo se situó como referencia de ataque y el plan acabó surtiendo efecto con 2 goles del de Pueblonuevo en el 52’ y en el 58’. A pesar de que el Mérida tenía tiempo de sobra para intentar enmendar su error, el segundo en dos semanas, el balón no volvió a entrar en ninguna de las dos porterías.

Jerez 1 – 1 Coria

El Coria tenía en el Calzado Galván la oportunidad de seguir liderando la Tercera División extremeña junto al Cacereño. Sin embargo, los templarios no iban a vender barata su rendición, tal y como se acabó demostrando en el transcurrir del encuentro. Teto puso el 0-1 recién empezado el partido y bien pudo ser un 0-2 tras un penalti cometido a Fernando Pino que él mismo falló. Jerezanos y caurienses se fueron al descanso con la superioridad de los visitantes y volvieron de él con el paso hacia delante de los locales. Juanito de la Cruz fue el encargado de premiar el esfuerzo de los verdinegros en el minuto 64. A partir de ahí, fue todo contención hasta que en el descuento Juanito tuvo de nuevo en sus pies la victoria del Jerez gracias a un penalti cometido por Dani Aparicio. Esta vez fue el otro Alex, portero visitante, quien se lució y evitó la tragedia final.

Moralo 1 – 1 Azuaga

El último partido de la cuarta jornada se cerró con otro empate a cuenta de Moralo y Azuaga. Los de Diego Merino querían resarcirse de su derrota ante el Plasencia de la semana anterior, y lo consiguieron a medias. El Azuaga, por su parte, lleva ya tres jornadas consecutivas sumando, lo cual le sitúa casi en la mitad de la tabla con 5 puntos. De nuevo se repartieron las mitades entre los dos equipos. La primera fue para el Moralo, que se puso por delante en el minuto 14 gracias al tanto de Valentín. El asedio a los visitantes fue total, que no eran capaces de encontrarse a sí mismos. Ya en la segunda parte, el conjunto de Cobos pudo reponerse y empezó a dominar en el Municipal de Navalmoral. Sin embargo, pasaban los minutos y el empate no llegaba… hasta que en el 81 Copito puso las tablas en el marcador y, poco tiempo después, se dio por finalizados partido y jornada extremeña.