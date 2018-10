Leo Messi sigue haciendo historia

El FC Barcelona debutó en Champions el pasado martes contra el PSV Eindhoven y Leo Messi lo hizo con un hat trick. Con este partido, se cumplen 14 temporadas seguidas en las que el 10 del Barça ha marcado en la máxima competición europea. Tan solo ha habido una temporada en la que Messi no fuera goleador en Champions, la 2004/05, en la que debutó pero a penas jugó. Con esta decimocuarta temporada, Leo Messi iguala al ex madridista Raúl González en el podio pero parece claro que el ex capitán blanco va a perder ese récord, ya que al argentino le quedan todavía temporadas por delante.

Además, con su estreno con tres goles contra el PSV, también es el jugador que ha marcado más hat tricks en todas las ediciones de la UEFA Champions League, por delante de Cristiano Ronaldo. Leo Messi también tiene el récord de ser el futbolista que ha marcado más goles en la fase de grupos de la competición: 63 dianas en 64 partidos.

Leo Messi y sus 30 víctimas

El astro argentino nunca había batido la portería de PSV Eindhoven y lo hizo tres veces el martes. Con el club holandés, ya son 30 los equipos a los que Messi ha conseguido marcar. La penúltima víctima no llegó hace mucho: fue el Chelsea de Antonio Conte en los octavos de final de la pasada temporada. Antes de terminar la fase de grupos, las víctimas podrían llegar a ser 32, ya que no ha marcado nunca ni contra el Inter de Milán ni contra el Tottenham, a quien no se ha enfrentado nunca en Champions. En esta competición, hay cinco equipos contra los que Messi se ha enfrentado en Champions pero a quien no ha conseguido marcar: el Atlético de Madrid, el Liverpool, el Benfica, el Udinese y el Rubin Kazan.