David Lombán, presentado como nuevo jugador del Málaga CF

El último fichaje del Málaga CF. David Lombán fue presentado ayer ante los medios de comunicación en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda. Fue la puesta de largo del nuevo defensa blanquiazul que llega con la carta de libertad bajo el brazo y que firma por esta temporada y otra más, finalizando contrato en el año 2020. El jugador asturiano de 31 años llega al equipo de la Costa del Sol para aportar experiencia y darlo todo desde el minuto cero, lucirá el dorsal “18” a la espalda y ya se entrenó ayer por primera vez con sus compañeros.

Lombán habló sobre su llegada al Málaga, lo rápido que sucedió todo para firmar con el conjunto blanquiazul, las buenas referencias que tenía y que no dudó ni un minuto en firmar por el Málaga cuando se dio la oportunidad: "Ha sido todo muy rápido, las dos partes estábamos interesadas en cerrarlo y contento de llegar a este gran club. El verano fue bastante largo, pero por fin llego al Málaga CF. Tenía muy buenas referencias de este club, Charles me hablaba maravillas de este club y también tengo una gran relación con Adrián, que me dijo que no lo dudase, que tenía un gran patrimonio este club con su afición y que iba a disfrutar. Cuando salió la oportunidad no lo dudé y quería venir".

Sobre la afición, el asturiano destacó la fidelidad de la misma y el gran ambiente que se crea en La Rosaleda cada partido y que ya vivió como rival: "Es un ambiente de Primera División, lo que este club es. Un club bonito de jugar de local y, como visitante, en las visitas que tuve aquí te ibas con la sensación de que era espectacular. Vienen a apoyar a su equipo, son fieles al club y eso es importante para nosotros".

En relación al proyecto, Lombán se refirió a que era lo que buscaba mientras se encontraba sin equipo, algo ilusionante y a largo plazo, que fuese un reto. Además se declaró seguidor del conjunto blanquiazul: "Buscaba un proyecto que me ilusionase, también a largo plazo. Es un reto bonito, las referencias que tenía eran positivas. El Málaga siempre ha sido un club que me gustaba, era simpatizante en estos años por todo lo que movía y defender esta camiseta me motivaba. Me muevo por motivaciones y el Málaga lo tenía todo, terminé contrato, era jugador libre y me planteé esperar hasta la llegada de un club que me transmitiera ilusión".

Sobre lo que puede aportar al conjunto de Martiricos, Lombán dijo que llega para aportar lo máximo siempre estando por encima lo colectivo sobre lo individual, quedando a disposición de Juan Ramón López Muñiz para jugar cuando y donde estime oportuno: "Vengo a aportar lo máximo que pueda dentro del vestuario, siempre poniendo por encima lo colectivo a lo individual. Para conseguir los objetivos que marcan desde el club lo importante es lo colectivo. Vengo a disposición del club y del equipo, jugaré en la posición que necesiten para aportar rendimiento y sumar. El entrenador es el que tiene la decisión, yo soy un miembro más de la plantilla y trabajaré para que el entrenador tenga más posibilidades de decidir".

Tras jugar en primera división con el Eibar la pasada temporada llega a un equipo de segunda división, sobre lo que Lombán dijo tener experiencia en la categoría donde no se puede vivir más allá del presente y donde tiene claro que la humildad y el trabajo es fundamental para conseguir los objetivos: "Tengo experiencia, todos los que la conocemos bien sabemos que no podemos vivir más allá del presente. Una característica fundamental es la humildad y eso es lo que permite a este equipo estar en lo más alto. Si creemos que va a ser fácil estamos equivocados. La actitud está siendo positiva y espero que a partir de hoy sea como hasta ahora. Todo lo que pides para afrontar la segunda división se está dando, somos un equipo solidario y que no encaja. Humildad y seriedad en el día a día".

Preguntado sobre su salida del Eibar el defensa habló muy bien de su ex equipo, a pesar de no ser renovado por el conjunto armero tras jugar la temporada que firmó y sin darle más importancia: “Había firmado un año, acabé la temporada jugando y con buenos resultados. No querían renovarme y quedé libre. Mi opinión sobre el Éibar es espectacular, desde el primer día me trataron increíble. Siempre le recordaré con cariño, son cosas del fútbol". Sobre los rumores de haber tenido cerca algún acuerdo cerrado con algún club tras las diversas ofertas recibidas, Lombán negó haber tenido hecho nada con ningún club y que la única oferta cercana a cerrarse fue la del Málaga: "No lo tenía hecho con nadie. He tenido propuestas durante todo el verano, la propuesta más cercana es la del Málaga. No tenía cerrado un acuerdo con nadie y estoy encantando de estar en este club".

Ya con la mente puesta en el próximo partido ante la UD. Las Palmas, Lombán deseó continuar con la línea de trabajo y seguir compitiendo como en las primeras jornadas, así como continuar sin encajar gol: "Lo único que deseo es que se siga en la línea de ahora. Intentar no encajar gol, que se vea aun equipo ordenado y fuerte, y competir todo el partido. Es fundamental para llegar a buen puerto. Es clave que se compita todos los partidos de la misma manera. Pido que no se cambie nada".

David Lombán parece ser el fichaje que cierra la zaga blanquiazul para esta temporada y que puede alejar las opciones de que el fuengiroleño Jesús Gámez pueda recalar de nuevo en el Málaga. Ahora queda esperar si tras los entrenamientos de esta semana, convence a Juan Ramón López Muñiz y Lombán entra en la convocatoria para el partido ante Las Palmas del próximo domingo.