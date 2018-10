Dinastía blanca

El Real Madrid vuelve esta temporada a la Champions League, su competición fetiche por excelencia, con la ardua tarea de defender el título continental por cuarta temporada consecutiva. Algo nunca visto desde que el formato Champions fue introducido. Pero los imposibles no parecen tener ningún tipo de significado en la Champions cuando del Madrid se trata, siendo el primer y único equipo en repetir título y conseguir tres de forma consecutiva. Con el partido de esta noche, comienza una nueva misión para seguir extendiendo esa racha histórica siendo campeones de Europa, que se encuentra en 844 días seguidos hasta la fecha.

La historia de amor con la Copa de Europa y el Real Madrid no es algo nuevo, se extiende a los orígenes de la competición en los años 50. El conjunto blanco se alzó con la copa las cinco primeras ediciones seguidas entre los años 1955 y 1960, empezando así la leyenda blanca en el viejo continente. Durante esa racha histórica (nadie ha ganado mas copas europeas seguidas incluyendo los dos formatos), el Madrid eliminó a varios equipos históricos en las semifinales y finales como A.C Milán y Stade de Reims (55/56), Manchester United y Fiorentina (56/57), Vasas y A.C Milán (57/58), Atlético de Madrid y Stade de Reims (58/59), y F.C Barcelona y Eintracht Frankfurt (59/60).

Source: https://www.realmadrid.com/noticias/2014/07/las-cinco-copas-de-europa-de-di-stefano#slide1

Después de este inicio glorioso histórico, el Madrid no levantaría la Sexta hasta 1966 derrotando al Partizan, anteriormente quedándose a las puertas de la gloria perdiendo una final ante el Benfica en el 62, y ante el Inter de Milan en el 64. La UEFA regalaría la Copa original del Torneo al conjunto vikingo por haber dominado la competición hasta entonces. A partid de esa temporada el diseño de la copa seria el de la orejona que todos conocemos, aunque el formato de la competición no variaría hasta la temporada 1992/93 cuando la competición pasaría a ser denominada Liga de Campeones de la UEFA (en Ingles: UEFA Champions League).

Desde el nuevo formato, ningún equipo parecía poder repetir título, teniendo la orejana un nuevo hogar cada temporada. El Real Madrid después de una larga espera se alzaría con la Séptima en el 98, y conseguiría ganar un total de tres en cinco años, pero ninguna consecutiva. Desde el mítico gol de Mijatovic en Amsterdam en el 98, hasta la volea mágica de Zidane en el 2002, pasando por la goleada al Valencia en Paris en el 2000, daba la impresión que sería lo más cerca que estaría un equipo de dominar la competición Europea con el nuevo formato.

Source: https://www.vavel.com/es/futbol/2018/05/23/real-madrid/916560-la-novena-la-volea-de-zidane.html

Varios equipos jugarían finales consecutivas, pero el vigente campeón parecía estar maldito. Incluso el Madrid se quedaría a las puertas en el 2015, después de haber ganado la ansiada Décima en el 2014 en una final que ningún madridista y atlético olvidaran jamás, los vikingos se quedarían a un gol de llegar a la final. Aquel sería el último año que el Madrid no se alzaba con la orejona.

En 2016 en Milán, después de vencer de nuevo a los vecinos de la capital en una tanda de penaltis de infarto, el Madrid se alzaría con la copa para no volverla a soltar. Lo que parecía imposible, se haría una realidad una temporada después en Cardiff, donde el Madrid acabaría con la maldición del Campeón y revalidaría el titulo ante la Juventus. Otra vez el Madrid volvía a dominar Europa y a lograr lo que ningún equipo había podido conseguir.

El conformismo no es parte del vocabulario vikingo, y ganar dos seguidas no era suficiente. El Madrid comenzaría la temporada 2017/18 en busca de la triple corona. Un sueño imposible para cualquier otro, pero no para el Rey de Europa. La Decimotercera llegaría al museo del Bernabéu al final de la temporada, siendo quizás la más difícil en conseguir.

El camino no fue fácil, ya en la fase de grupos se encontraban dos equipos duros de roer, el Tottenham y el Borussia Dortmund. Después de un comienzo de temporada irregular, los blancos conseguían pasar a octavos como segundos de grupo. Las criticas se amontonaban como de costumbre, y cuando la suerte (o falta de esta) nos puso como rival al PSG, sólo unos pocos madridistas conservaron la fe. El PSG venía de hacer una fase de grupos alucinante, y su tridente ofensivo con la reciente adquisición de Neymar parecía imparable. Pero en la competición continental sólo hay cabida para un coco, y el Madrid pasó a cuartos.

En cuartos quedará en la memoria del fútbol el golazo de Cristiano de chilena que puso en pie a todo Turín, y el pase agónico a semis ante una Juve que murió a la orilla.

El Madrid sufría, pero seguía vivo. Lo mismo pasaría en semifinales ante el Bayern de Múnich en el clásico del fútbol europeo. El encuentro de Benzema de nuevo con el gol y un Keylor magistral, impedirían que la antigua bestia negra del Madrid volviera a destrozar los sueños blancos en Europa. El asalto final del Bayern en los minutos finales habría acabado con cualquiera, pero la defensa blanca aguantó y con Navas a la cabeza, el Madrid estaba de nuevo en la final.

En la final se encontrarían contra otro histórico del futbol continental, el Liverpool. Un equipo con un ataque mortal, que venía de eliminar al City y a la Roma, goleando en cada ocasión. La igualdad era máxima en Kyev hasta que la picardía de Karim encontró la portería rival, pero el Liverpool, fiel a su historia, no se rendiría e igualaría una vez mas el marcador. Los nervios aumentaban en ambas aficiones, y cuando parecía que el partido se decidiría por el mínimo error, llegó Gareth Bale.

Gareth Bale es un jugador tímido, que no le gusta ser el centro de atención fuera del campo. No suela dar muchas entrevistas, prefiere celebrar en familia y nunca busca el protagonismo de las cámaras. Algo que muchos usan para criticarle. Pero el Bale dentro del terreno de juego es distinto, es un jugador que no le tiene miedo a los momentos importantes, un jugador al que no le tiembla el pulso para echarse a su equipo a la espalda. Aun saliendo del banquillo, Gareth sabia que el partido necesitaba que alguien diera un paso al frente, y ese paso (o mas bien salto) lo dio él.

Source: https://www.vavel.com/es/futbol/2018/05/26/real-madrid/917302-gareth-bale-hace-campeon-de-europa-al-real-madrid-por-tercera-vez-consecutiva.html

Su chilena pasará a la historia como el mejor gol en una final de Champions (y tal vez de cualquier final). Bale tocó el cielo en Kyev para volver a llevar al Real Madrid a lo más alto.

Lo que parecía imposible se culminaba con su segundo gol, el Madrid era campeón de Europa por tercer ano consecutivo. Todo el sufrimiento de la temporada se quedaba atrás, el reino blanco mantenía su dominio en el continente una vez más.

Source: www.uefa.com

Ahora el real Madrid empieza una nueva campaña con la misma meta de siempre, que la Champions se quede en su hogar una vez más. El primer obstáculo será la Roma, el equipo revelación de la temporada pasada. Un equipo que tampoco es ajeno a la épica e imposibles, habiendo remontado una eliminatoria al Barça con el ya mítico gol de Manolas. Contra el Liverpool se quedaron a las puertas de otra hazaña histórica para llegara la final, y este año vienen a demostrar que pertenecen entre los mas grandes. Pero aunque antaño el continente europeo fuera dominado por Roma, en el mundo del fútbol sólo hay lugar para un imperio, la dinastía blanca.