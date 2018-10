Joselu se estrena como goleador azul

Anxo Carro, antigua morada de nuestro protagonista, Jose Luis Moreno "Joselu" con el número 22 a la espalda, minuto 7 de la primera parte, muchos aficionados carbayones aún no habían entrado en el estadio cuando, después de un preciso pase en profundidad de Ramón Folch dentro del área dejó solo a Joselu, que con un toque suave de calidad desvió la trayectoria del balón, abriendo el marcador y anotando su primer gol de la temporada con el Real Oviedo.

"Me quito un peso de encima, porque estaba deseando estrenarme como goleador. Estoy muy feliz, pero sobre todo por la victoria del equipo", comentaba ante los micrófonos al finalizar el encuentro. El ariete admitió que lo pasó mal en lo personal durante las primeras jornadas, sin llegar al extremo de la ansiedad por el gol pero: "Vine al Oviedo con el cartel de goleador y para eso trabajo. Casi no tuve pretemporada, me ha costado coger el ritmo y todavía me falta un poquito para estar a tope en la velocidad y poder dar buenos desmarques. Soy muy exigente, me como mucho la cabeza cuando las cosas no me salen bien y el míster me pedía tranquilidad".

El gol de Joselu, al primer toque tras un rápido desmarque, define el estilo de juego del atacante: "Casi todos mis goles son al primer toque, Ramón (Folch) ha visto bien mi desmarque y espero que nos sigamos entendiendo bien",

Un tanto que abrió el partido e inició el camino hacia el triunfo del Oviedo, que se reencontró con la victoria en Liga dos jornadas después, Pero el gol no fue lo único destacable de Joselu en el Anxo Carro. En líneas generales, fue muy notable, con desmarques constantes desconcertando a la defensa local y abriendo huecos por donde se colaban Bárcenas, Berjón o Muñoz. Jugando de espaldas al marco contrario para bajar balones al piso y repartir a las bandas como un buen delantero centro de envergadura y peso como es Joselu. Sin duda, un partido completísimo para seguir ganando en confianza.

En el minuto 68, el técnico Juan Antonio Anquela decidió darle refresco a Joselu, dando entrar en su lugar a Toché. El goleador fue despedido con aplausos por parte de ambas aficiones, muestra del cariño que transmite este jugador. Joselu se fue ovacionado del Anxo Carro: "Les agradezco los aplausos, siempre guardaré buenos recuerdos de esta afición".

El delantero azul ya "abrió la lata" y ahora es cuestión de trabajo, y una pizca de suerte que la pelota entre. Sin duda por lo primero no va a ser, un delantero trabajador siempre tiene su premio al final del camino, y Joselu trabajará para dar más goles al Real Oviedo.