Machín: "Confío mucho en mi sistema"

Tras unas muy buenas temporadas en el Girona, el Sevilla decidió apostar por este joven entrenador para el nuevo proyecto que comenzaba Joaquín Caparrós.

Cumplió el primer objetivo que se le pidió, clasificarse para la Uefa Europa League, tras ello perdió la final se la Supercopa y ganó el primer partido de liga en Vallecas. Pero una vez pasadas esas eliminatorias previas que dieron el acceso a disputar la fase de grupos de la segunda máxima competición europea, el equipo no ha conseguido ganar, empate en Nervión frente al Villareal, derrota en el derbi y de nuevo no se consiguieron los tres puntos en la parroquia sevillista el pasado domingo. Debido a esta mala racha de resultados ,y buena del eterno rival, la afición parece que se ha puesto algo nerviosa, sin ir más lejos el partido frente al Getafe acabó con silbidos a Pepe Castro.

El Sevilla tiene la oportunidad de dar la vuelta a la situación el jueves en el arranque de la fase de grupos de la Europa League en casa frente al Standar de Lieja.

En la entrevista de los medios oficiales del club Machín respondió: "Me siento un privilegiado por hacer lo que me gusta y encima hacerlo en Primera división y en un club tan grande como el Sevilla FC. Yo nunca pensé en entrenar más allá del equipo de mi tierra".

A la pregunta sobre la Europa League comentó: "Es una responsabilidad. Si el Sevilla ha crecido tanto es porque en Europa ha cosechado estos resultados. Teníamos la obligación de clasificarnos que no eran tan fácil como parecía y ahora tenemos que disfrutarlo y pasar la fase de grupos para llegar lo más lejos posible".

Sobre su sistema de juego ,que tanta controversia ha generado en Nervión, dijo: "Las lesiones afectan y en una semana hemos perdido tres buenísimos futbolistas. Lo importante para mí es la idea. Poner futbolistas ofensivos como Navas y Aleix estás diciendo que son extremos y que quieres ir hacia arriba. Creo mucho en este sistema porque me ha dado muchos frutos anteriormente".

Finalmente Machín mostró sus lado más íntimo y no olvida de dónde viene: "El fútbol es lo más importante de lo menos importante. La familia, los amigos que siempre están ahí te han enseñado a no olvidar tus raíces. Yo siendo entrenador profesional he ido a echar una mano al campo a mi padre que ya era mayor. Si el fútbol no me hubiera ido bien hubiese podido trabajar de maestro que es lo que soy”.