Rubén García, un recién llegado que marca diferencias en Osasuna

El Sporting ya se centra unicamente en su próximo rival, el CA Osasuna, que les recibirá en el estadio de El Sadar el sábado a las 16:00 de la tarde.

Tras un empate agónico y empapado de polémica en El Molinón en la pasada jornada, el equipo rojiblanco buscar enganchase de nuevo al cauce de la victoria, y quiere aprovecharse de los rojillos para ello. De un Osasuna que viene de un mal comienzo de temporada, en la decimoquinta posición de la clasificación y con cuatro puntos en su casillero.

Pero pese a la mala racha que están atravesando los navarros, siempre hay una rayo de luz al que agarrarse y que puede ayudarte a salir del agujero.

En el caso del CA Osasuna, esa luz tiene nombre y apellidos, y conocidos en Gijón. Rubén García ponía rumbo este verano a Osasuna tras quedar libre, y su fichaje no está decepcionando en tierras pamplonicas, el valenciano está rindiendo con la elástica rojilla.

Rubén García Santos llegaba a El Sadar tras una muy buena temporada en el Sporting de Gijón, siendo importante y marcando la diferencia, en una cesión por una temporada que le serviría de sobra para meterse a la afición en el bolsillo.

Comenzó su carrera en el filial del Levante, y tras siete años en el conjunto valenciano decidió hacer las maletas e irse definitivamente del equipo que le formó. El de Játiva se comprometió por tres temporada con los rojillos este verano.

El mal comienzo del Osasuna en la competición nacional no ha impedido que Rubén García siga derrochando calidad por sus botas. Un jugador que pese a ser uno de los nuevos fichajes del equipo, se muestra con desparpajo sobre el campo en muchos minutos de los partidos, está activo y le da movimiento a un equipo que no termina de carburar, aunque no esté completamente adaptado. Ya marca goles, y no solo se conforma con eso, si no con actuaciones estelares, como la que pudo disfrutar El Sadar en el partido ante el Almería.

El valenciano cuenta con unos buenos números individuales desde su debut con los rojillos como titular, ya en el segundo encuentro de La Liga. Cuenta con un gol en su casillero personal, y siete tiros a puerta. Ya carga con 360 minutos en sus piernas, recuperó 17 balones, y es uno de los jugadores que más regates hace.