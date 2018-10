Osasuna, próximo rival del Sporting

Jagoba Arrasate es el elegido por la comisión directiva y la dirección deportiva para dirigir esta temporada al C.A. Osasuna. El joven DT no tuvo un buen arranque. Tres derrotas, un empate y una victoria, además de perder por Copa del Rey vs el Reus por 1-2. Esto hace que los rojillos tengan la necesidad de salir a buscar los tres puntos en todas las canchas si es que quieren arrimarse a la tabla de arriba.

Para esta temporada contó con muchos movimientos de mercado, estos son:

Altas

-Brandon, procedente del Rennes por €1.000.000.

-Juan Villar, procedente del Tenerife por €850.000.

-Iñigo Pérez, procedente del Numancia por €750.000.

-Imanol García, Rubén Martínez, Rubén García y Nacho Vidal incorporándolos a coste cero, en condición de libres.

-Subió cuatro jugadores del filial rojillo. Ellos son Juan Manuel Pérez, Endika Irigoyen, Miguel Díaz y Luis Perea.

-Miguel Olavide, Aitor Buñuel y David García volvieron de sus respectivos préstamos.

Bajas

-Salieron por ventas Quique y Lucas Torró.

-Javier Flaño, Miguel de las Cuevas, Bonnin, Aitor Buñuel y Manu Herrera quedaron libres tras finalizar sus contratos.

-Miguel Díaz salió a préstamo al Mirandés.

-Sebas Coris, Borja Lasso, Joaquín Arzura y Robert Ibáñez terminaron sus préstamos y volvieron a sus clubes.

La idea desarrollada

El mister arranco la temporada alineando un 4231, hasta que tuvo a Rubén García a su disposición. A partir de ahí fue 442, a excepción del último partido vs Nástic de Tarragona. En el último encuentro dispuso un cambio táctico y sistémico que tuvo el ingreso de Lillo de stopper junto a García y Hernández, los que venían conformando la zaga. Nacho Vidal y Carlos Clerc, los laterales naturales del equipo cumplieron el rol de laterales-volantes. Del medio hacia adelante colocó a Rubén, Oier e Iñigo Pérez; Xisco y Brandon. El esquema puede tener que ver con una decisión táctica tomada por no tener a su disposición a Juan Villar, quien venía siendo ese volante por derecha en la línea media. Veremos si continúa la idea del 5-3-2, o vuelve a su 4-4-2 teniendo en cuenta las bajas que se detallan a continuación.

Con respecto a la enfermería pampelonense: Carlos Clerc se retiró del entreno matutino de martes, mientras que Juan Villar y Fran Mérida siguen con sus trabajos diferenciados. Son los 3 futbolistas que preocupan al míster y con los que seguramente no podrá contar para el sábado.



C.A. Osasuna

Uno de los cuatro equipos de fútbol manejado por sus socios luego de 14 años en primera división, y con participación en Champions incluida, en la 2013/14 descendieron a segunda.

La 14/15 no fue el año esperado y terminaron en el puesto 18 de La Liga 1|2|3. En la temporada siguiente pudieron terminar 6tos y a través del play-off lograr el ascenso, pero eso no duró mucho. La siguiente temporada descendieron y esta será su segunda temporada consecutiva en la segunda división española después de haber concluido la temporada anterior en 8va posición, a tan sólo un punto de zona de play-off.

Hoy, el Osasuna apuesta a la juventud, y no hablamos de sus jugadores. Es que fichó a Jagoba Arrasate. Un director técnico de tan solo 40 años y una carrera relativamente larga teniendo en cuenta su edad.



Jagoba Arrasete como entrenador



Su primera experiencia como DT fue ni bien colgó los botines, en el club de su pueblo. El Berriatuko FT, donde compitió en la categoría Territorial Preferente de Vizcaya durante 2007/2008. Luego, asumió en el CD Elgoibar, donde dirigió dos temporadas disputando la tercera división de España, llevándolo a pelear por dos ascensos a la segunda B, pero el Burgos CF y el Marino de Luango se lo impidieron.

El primer equipo profesional que lo contrató fue, nada más ni nada menos, que la Real Sociedad. Comenzó entrenando a los equipos juveniles de la Real, el Easo y el de División de Honor por dos temporadas.

Fue en la 12/13 que se incorporó al staff del primer equipo como tercer entrenador, siendo ayudante de Philippe Montanier. Temporada en la cual el equipo lució un gran fútbol y se clasificó a previa de Champions.

En Junio de 2017 fue nombrado como entrenador del primer equipo, logró ubicarse 5to en Liga, llegar a semifinales de Copa del Rey y en Champions había ganado la previa 4-0 en el global al Lyon, pero solo ganó 1 punto de 6 en el grupo y quedó eliminado.

En abril de 2014 se confirmaba la renovación de Arrasate hasta 2016, y el equipo en la temporada 14/15 se ubicó 7mo en Liga para meterse en Pre Europa League, aunque en esa competición fue eliminado al inicio de la siguiente temporada. En liga las cosas no marchaban bien (6 puntos en 10 partidos disputados) y lo destituyeron en Noviembre.

Luego de esa gran experiencia, se hizo cargo del CD Numancia. Lo dirigió por tres temporadas. La primera salió 10mo, la segunda 17mo manteniendo la categoría, y la tercera logró llegar a la final del play-off de ascenso, donde perdió en manos de el Real Valladolid. El 18 de Junio de este año comunicó que no continuaría, y dos días después firmó con el Osasuna.