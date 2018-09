Messi quiere que esta Champions sea suya

El crack argentino tiene sus ojos puestos en la Champions League. Nada más y nada menos. Si, que también quiere el doblete de LaLiga y la Copa del Rey pero lo que Messi quiere más que todos es la Champions: un título que La Pulga no ha podido alcanzar en los últimos cuatro años. Y el jugador del Barcelona tiene mucha hambre de conquistar la competición que su rival Real Madrid ha ganado cuatro veces consecutivas.

Su primer objectivo de esta nueva temporada es la Champions y ya Messi ha confirmado su deseo con sus palabras antes de la final de Joan Gamper en el Camp Nou. Unas palabras muy fuertes que ha dejado el estadio en silencio completo. "Este año vamos a hacer todo los posible para que esta copa tan linda y tan deseada vuelva a estar en el Camp Nou”. Más claro, imposible.

El mejor del mundo quiere que esta Champions sea suya y lo ha mostrado primero con sus palabras y ahora con hechos. Un hat-trick brutal de Messi en el primer partido de la actual temporada de la Champions, donde el argentino también estrenó como capitán de Barcelona dice todo. El futbolista tiene ganas pero muchas y lo ha mostrado en su gran rendimiento contra el equipo holandés PSV Eindhoven. Primero, un gol espectacular de tiro libre sirvió para empezar a derrotar el PSV. Y no fue un gol, mejor dicho fue un toque de genialidad que ha dejado el portero de PSV sin opciones para pararlo y al mismo tiempo un Camp Nou alabando el rey del fútbol.



El Barça que justo tres días antes sufrió en el campo de Anoeta, ha demostrado una exhibición enfrente de su afición. Cuando suena el himno de la Champions, parece que todo cambia. Los hombres de Ernesto Valverde controlaron el partido y jugaron el estilo Barça, dejando las aficiones en felicidad total. Y la alegría del Camp Nou fue gracias principalement a Leo Messi que ha tenido una noche especial en este competición.

Su primer gol no fue suficiente para el hombre que va en búsqueda de esta champions, por lo tanto, marcó dos veces más para sentenciar el partido, logrando su hat-trick y dando la victoria al club de su vida.

Messi no quiere ni piensa en los premios como 'The Best' o el Balon d'Oro, lo que quiere Messi es la Champions y con este inicio en la competición, todo parece que el crack argentino lo conseguirá. Nadie se sienta ni come en la mesa de Messi ni tampoco tienen los mismos ganas de alcanzar la Champions. Leo Messi, eres único.